「名探偵コナン」が表紙に登場！ 「週刊少年サンデー 2025年10号」本日発売
【週刊少年サンデー 2025年10号】
2月5日 発売
価格：380円
2月5日 発売
価格：380円
小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年10号」を本日2月5日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。
今号では、シリーズ第3話が掲載される「名探偵コナン」が表紙に登場。巻頭カラーには、新春新連載第3弾となる、みつたに氏のダークファンタジー作品「魔物の国」が掲載される。センターカラーには福地 翼氏の「パラショッパーズ」、壱原ちぐさ氏の「シテの花 ー能楽師・葉賀琥太朗の咲き方ー」、「ストランド」（原作：NUMBER8氏/作画：益子リョウヘイ氏）が登場する。
また、畑 健二郎氏の「トニカクカワイイ」、柳本光晴氏の「龍と苺」、横山裕二氏の「十勝ひとりぼっち農園」などが掲載されるほか、新連載第4話となる松江名 俊氏の「地上へ…」も掲載される。
少年サンデー10号は本日発売!デジタル版も同時発売!- 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) February 4, 2025
・劇場版も本編も!集合表紙&シリーズ第3話![#名探偵コナン]
・新春新連載第3弾!巻頭カラー![#魔物の国]
・話題の新連載第3話!Cカラー＆大増29ページ![#パラショッパーズ]
・人気御礼!緊急Cカラー![#シテの花]&舞台裏通信!https://t.co/sq7tIrKiDu pic.twitter.com/M9tVtXmiW9
(C) Shogakukan Inc. 2024 All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.