【週刊少年サンデー 2025年10号】
2月5日 発売
価格：380円

　小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年10号」を本日2月5日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。

　今号では、シリーズ第3話が掲載される「名探偵コナン」が表紙に登場。巻頭カラーには、新春新連載第3弾となる、みつたに氏のダークファンタジー作品「魔物の国」が掲載される。センターカラーには福地 翼氏の「パラショッパーズ」、壱原ちぐさ氏の「シテの花 ー能楽師・葉賀琥太朗の咲き方ー」、「ストランド」（原作：NUMBER8氏/作画：益子リョウヘイ氏）が登場する。

　また、畑 健二郎氏の「トニカクカワイイ」、柳本光晴氏の「龍と苺」、横山裕二氏の「十勝ひとりぼっち農園」などが掲載されるほか、新連載第4話となる松江名 俊氏の「地上へ…」も掲載される。

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