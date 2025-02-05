雪で交通に乱れ 道路・バス・JR・電車・船舶 鹿児島県交通情報（午前10時現在）
この冬一番の寒気が流れ込んでいる影響で山沿いを中心に県本土は雪となっています。
雪や強風のため、交通にも影響が出ています。
はじめにバスです。・南国交通は一部の便が運行見合わせを決めています。 ・鹿児島交通とJR九州バスは一部区間が運休しています。 ・鹿児島市バスは始発から通常運行しています。 ・高速バスは、鹿児島と福岡を結ぶ「桜島号」の一部の便が運休、鹿児島と熊本を結ぶ「きりしま号」の終日運休が決まっています。
JRの各線はすべて通常運行です。
次に海の便です。・種子屋久航路の「種子屋久高速船」 ・「プリンセスわかさ」の全便 ・「フェリーはいびすかす」の一部の便 ・奄美航路の「フェリーあまみ」「フェリーきかい」「フェリー波之上」が欠航です。
・高速船「甑島」・「せとなみ」の全便 ・「フェリーかけろま」の第4便までが欠航となりました。
・「フェリーみしま」はあす6日に延期となりました。
空の便は、午前10時現在、鹿児島空港と喜界空港の往復2便が強風のため欠航となっています。
【道路】午前10時現在、雪の影響で通行止めとなっているのは ▼国道3号の薩摩川内市都町～いちき串木野市三井 ▼南九州西回り自動車道の薩摩川内水引IC～市来IC、出水IC～阿久根IC ▼九州自動車道の栗野IC～溝辺鹿児島空港IC、八代JCT～えびのIC ▼国道447号 伊佐市大口白木から出水市大水流 ▼国道268号の伊佐市大口山野～熊本県境 ▼国道267号の伊佐市大口木ノ氏～熊本県人吉境 ▼指宿鹿児島インター線 頴娃IC～指宿市池田県道２45号交差点 ▼指宿スカイラインの谷山IC～頴娃IC ▼白谷雲水峡宮之浦線の宮之浦～白谷雲水峡 ▼屋久島公園安房線の明星岳展望所～ヤクスギランド ▼鹿児島加世田線の南さつま市金峰町浦之名～錫山入口と谷山伊作線交差点～錫山入口交差点 ▼鹿児島川辺線の錫山入口交差点～川辺IC ▼国道328号の八重の里信号交差点～清浦ダム付近 ▼国道225号南九州市川辺町清水～鹿児島市平川町、枕崎市清水町～南九州市川辺町上山田
以上が積雪のため全面通行止めとなっています。
【道路規制一覧】（5日午前10時）【チェーンが必要な道路】 鹿屋吾平佐多線 南大隅町大中尾 川西菱刈線 川西地内から伊佐市境 菱刈横川線 伊佐市菱刈前目から湧水町境 菱刈横川線 山之口交差点～伊佐市境 飯山喜入線 鹿児島市生見～南九州市境 東方池田線 指宿市池田～指宿市東方(全線) 隼人加治木線 溝辺町麓交差点～国道223号交差点 辺塚根占線 錦江町瀬戸口地内
串木野樋脇線 いちき串木野市生福～いちき串木野市冠岳荒川川内線 いちき串木野市草良～いちき串木野市乗越 国道３２８号 さつま町平川～出水市武本 伊集院蒲生溝辺線 姶良市境～溝辺町麓交差点 針持永野線 伊佐市大口針持～さつま町境 国道４４７号 伊佐市大口青木～宮崎県境 布計山野線 伊佐市大口石井～伊佐市大口布計 鶴田大口線 伊佐市大口曽木～さつま町境 出水菱刈線 伊佐市大口堂崎から伊佐市大口田代 国道４４７号 伊佐市大口白木から出水市大水流 人吉水俣線 伊佐市大口布計地内 国道２６８号 伊佐市菱刈川北～湧水町境 指宿鹿児島インター線 頴娃IC～指宿市池田県道２８号交差点 石垣喜入線 頴娃町上別府から喜入一倉町 栗野加治木線 横川山之口交差点～加治木小山田交差点 鹿児島川辺線 笠松～錫山小・中付近 小林えびの高原牧園線 丸尾三叉路～県境 国道２６８号 宮崎県境～伊佐市境 国道５０４号 溝辺麓～さつま町境 国道２６７号 薩摩郡さつま町求名 荒川川内線 薩摩川内市青山 百次木場茶屋線 薩摩川内市川永野町 川内郡山線 薩摩川内市藤本～鹿児島市郡山町上常盤 串木野樋脇線 薩摩川内市樋脇町野下 谷山知覧線 市境から知覧支所付近 鹿児島吉田線 鹿児島市稲荷町～鹿児島市本名町 知覧喜入線 鹿児島市喜入一倉 谷山知覧線 鹿児島市喜入瀬々串 吉野公園線 鹿児島市吉野町 寺山公園線 鹿児島市吉野町 鹿児島蒲生線 鹿児島市坂元町から鹿児島市西佐多町 伊集院蒲生溝辺線 鹿児島市有屋田町から鹿児島市西佐多町 知覧喜入線 上ノ町交差点から市境まで 霧島公園 小林線新湯三叉路～高千穂河原 湯出大口線 水俣市境から伊佐市大口平出水 平尾川床線 長島町 平尾～川床 葛輪瀬戸線 長島町葛輪から長島町瀬戸 長島宮之浦港線 長島町平尾～宮浦港 牧園薩摩線 二石田交差点～さつま町境まで 谷山伊作線 日置市吹上町与倉～鹿児島市下福元町 仙名伊集院線 日置市東市来町養母（高塚）～日置市東市来 郷戸市来線 日置市東市来町養母～いちき串木野市川上
・・ ・