わんちゃんのフォトスポットで記念撮影！東武ワールドスクウェア「犬国記念日」

東武ワールドスクウェアでは、2月11日(火・祝)の建国記念の日をわんちゃんの祝日「犬国記念日」と制定し、わんちゃんと飼い主が一緒に楽しめるイベントを開催します。

東武ワールドスクウェア「犬国記念日」

開催日時:2025年2月11日(火・祝)9時30分〜15時00分(16時00分閉園)

ドッグダンスショーやバルーンアートなど多数のステージショーが楽しめます。

また、矢板市にあり日本最大級のドッグランをもつ『58ロハスクラブ』の「グランピングペア宿泊券」や「いちご狩り無料券」、「ドッグラン無料券」などが当たるガラポン抽選会も開催します。

その他、カフェテリアレストラン「ワールド」では店内にてJAZZコンサートを開催し、よりドッグフレンドリーな空間でランチタイムを楽しめます。

さらに、2024年12月21日(土)のわんちゃんの同伴入園者数10,000人達成を記念し、「犬国記念日」で達成予定である「11,111人目」の利用者と一緒に入園したわんちゃんの原産国当てクイズも実施します。

園内にはわんちゃんのフォトスポットが多数あり、ひと休みしながら記念撮影などもおすすめです。

実施内容

(1) 松本くんのステージショー

『ポチたま』出演で人気を博した“松本くん”こと松本秀樹さんによる、わんちゃんの一発芸大会やおすわり待てチャレンジなど、来園者の応募参加型イベントです。

<1日2回実施>

【松本秀樹 プロフィール】

日本のペット番組史上最長寿となったテレビ東京・BSテレ東『ポチたま』に18年5カ月レギュラー出演していた、お笑いタレントでドッグライフプランナー。

犬に関する資格を多数取得している「犬のプロ・犬の達人」であり、「防災士」でもあり「新米パパ」でもある。

人間と犬がより良い関係で社会生活が送れるよう尽力するため、「松本秀樹のNatural Dog Style」というクラブを主宰している。

(2) 犬のしつけ専門ぽぽハウス ドッグダンスショー

Instagramでフォロワー218,000名を誇る犬のしつけ専門ぽぽハウスのドッグトレーナー大沢真衣香さんが、相棒の7歳の日本スピッツ・ぽぽさんと、1歳のボーダーコリー・オルカと一緒にドッグダンスを披露。

わんちゃんをコントロールする方法や楽しませ方などをステージ上で解説。

<1日2回実施>

(3) 「2025オリジナル記念ステッカー」先行配付

現在配布している2024年のオリジナル記念ステッカーとともに、2025年のオリジナル記念ステッカーを先行配付(先着2,000枚限定)

(4) わんちゃんキャラクターのネーミング募集!

東武ワールドスクウェアにわんちゃんキャラクターが誕生!キャラクターの名前を募集します。

採用された方には「わんちゃんキャラクターの名前入りアクリルスタンド」をプレゼント。

募集期間: 2025年2月11日(火・祝)〜3月10日(月)

応募方法: こちらのGoogleフォームからご応募ください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuwkMRSHIndRraqXQ-tX47JX_7AmDcGvHddNRBrOWLqUTgDQ/viewform?usp=dialog

△ TWSわんちゃんキャラクター

(5) めざせスフィンクス犬!フォトコンテスト

園内エジプトゾーン・スフィンクスの前でわんちゃんの写真を撮影し、「#TWSスフィンクス犬」をつけてInstagramへ投稿、またはDMにて応募。

受賞した3名には「東武ワールドスクウェアご招待券」を贈呈。

募集期間:2025年2月11日(火・祝)

(6) ガラポン抽選会

TWSオリジナルグッズや、58ロハスクラブの宿泊券、いちご狩り無料券などが当たるガラポン抽選会。

2025年わんちゃんステッカーを1枚ご提示いただき、アンケートに回答していただくと1回抽選に参加可能。

<賞品内容一覧>※内容は時変更になる可能性があります。

【58ロハスクラブ賞】グランピングペア宿泊券(素泊まり全日OK) 3本

【58ロハスクラブ賞】いちご狩り無料券(1名様分前日OK) 10本

【58ロハスクラブ賞】ドッグラン無料券(一頭分全日OK) 30本

58ロハスクラブ×TWS オリジナルサコッシュ 30本

ペット雑誌TWS広告ページへ写真起用 1本

世界一周マシュマロ 20本

コットンバッグ 200本

(7) KKday、TOBUMALLにてデジタルチケットの販売

プラン名 :「オリジナル缶バッジセット付き!犬国記念日ペア入園券」

料金 :5,600円(ペア入園)

特典 :オリジナル缶バッジセット(3個入)

販売数 :300組限定

販売期間 :2025年1月14日(火)〜2月11日(火・祝)

利用可能日:2025年2月11日(火・祝)

購入条件 :わんちゃん同伴でご入園の方のみ購入・使用可

2月11日(火・祝)以外利用不可

払い戻し、利用日の変更不可

特典の缶バッジは入場時エントランスゲートにてお渡し

(8) バルーンパフォーマーSAKURA バルーンアート

バルーンパフォーマーSAKURAさんによるバルーンアートのパフォーマンスを実施。

<1日2回実施>

(9) JAZZコンサート

JAZZコンサートをカフェテリアレストラン「ワールド」店内にて実施。

よりドッグフレンドリーなお食事の空間を楽しめます。

会場:カフェテリアレストラン「ワールド」

<1日3回演奏>

(10) わんちゃん同伴入園11,111人記念 原産国当てクイズ

わんちゃんの原産国を予想しGoogleフォームで募集。

募集期間 : 2025年2月1日(土)〜2月11日(火・祝)9:00

