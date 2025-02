バレンタインギフトとして特別な宿泊体験！Nazuna「バレンタインおせっかい」キャンペーン

Nazunaは、バレンタインデーにちなみ、特別企画「バレンタインおせっかい」キャンペーンを実施します。

Nazuna「バレンタインおせっかい」キャンペーン

●応募期間

2025年2月4日(火)〜2025年2月13日(木)23:59

●応募方法

渡邊 龍一のX(@Nazuna_watanabe)をフォロー

指定投稿をリポストし、「大切な人にしたいおせっかい」をコメント

●当選発表

2025年2月14日(金)に当選者へDMでご連絡

●当選者数

2組4名様

●宿泊対象施設

Nazuna 京都 二条城

Nazuna 京都 御所

Nazuna 京都 椿通

Nazuna 京都 東本願寺

●宿泊期間

2025年5月1日(木)〜9月30日(火)

(祝前日・連休を除く)

このキャンペーンは、Nazuna社長からの特別バレンタインギフトとして、抽選で2組4名様にNazunaでの特別な宿泊体験が贈られます。

■代表取締役 渡邊 龍一メッセージ

Nazunaの理念はおせっかいです。

それはご来館いただくお客様はもちろんのこと、仲間、友人、家族、近所、そして世界へおせっかいを届け、人と人の繋がりを育んでいきたいと思っています。

このキャンペーンが、皆様の大切な人への想いを形にするきっかけとなり、Nazunaでの特別な滞在を通して、かけがえのない思い出をプレゼントできれば幸いです。

そしてこれが私が出来る「おせっかい」でもあると思っています。

