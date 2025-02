東京23区で運行するラッピングバス撮影して応募！フルクル「#フルクル記念日投稿キャンペーン」

国際自動車が提供するタクシーアプリ「フルクル」は、一般社団法人 日本記念日協会の認定を受け、2月9日を「フルクルの日」と制定しました。

フルクルの日記念として「#フルクル記念日投稿キャンペーン」を2025年2月9日(日曜日)に開催します。

国際自動車が提供するタクシーアプリ「フルクル」は、一般社団法人 日本記念日協会の認定を受け、2月9日を「フルクルの日」と制定しました。

フルクルの日記念として「#フルクル記念日投稿キャンペーン」を2025年2月9日(日曜日)に開催!

■タクシーアプリ「フルクル」とは

スマホを振るだけで周辺500mの空車タクシーに乗車の意思を伝えられるアプリです。

迎車料金は不要で、個人情報の登録も不要です。

主に東京23区と一部の横浜エリアで利用可能です。

■「フルクルの日」とは

タクシーアプリ「フルクル」をより多くの皆さまに知っていただくために、日本記念日協会に認定・登録された記念日です。

日付は2と9で「フルクル」と読む語呂合わせから、2月9日としました。

■キャンペーン概要

2月9日(日曜日)に「フルクル」ラッピングバスを都内主要箇所に巡回走行させます。

当日、「フルクル」ラッピングバスを探して撮影し、X(旧Twitter)及びInstagramに「#フルクル記念日」を付けて投稿した方の中から、『フ(2)ルク(9)ルの日』にちなみ抽選で29名様にQUO CARD(クオカード)3,000円分とkmオリジナルゴルフボールがセットで当たるキャンペーンを開催します。

■キャンペーン開催期間

2025年2月9日(日曜日) フルクル記念日限定

■ #フルクル記念日投稿キャンペーン ラッピングバス運行スケジュール

10:00頃 浅草地区(雷門付近他)

11:00頃 丸の内地区(東京駅付近他)

13:00頃 六本木地区(六本木ヒルズ付近他)

14:00頃 渋谷地区(渋谷駅付近他)

15:00頃 新宿地区(新宿駅付近他)

※運行スケジュールが遅延または変更となる場合があります。

キャンペーンについて

■キャンペーン応募資格

・X(旧Twitter)/Instagramいずれかのアカウントをお持ちの方

※アカウントをお持ちでない方は、各サイトより新規登録の上、キャンペーンに参加してください。

・お住まいかつ賞品のお届け先が日本国内の方

※X(旧Twitter)/Instagramアカウントを非公開設定にしている場合は、抽選の対象外とさせていただきます。

■応募方法

・STEP 1:キャンペーン当日(2月9日)にフルクルラッピングバスを撮影してください。

・STEP 2:「#フルクル記念日」をつけて、写真とともにX(旧Twitter)またはInstagramに投稿してください。

■抽選・当選発表

厳正な抽選の上、当選者様を決定します。

当選者様には、当選通知がX(Twitter)またはInstagramのダイレクトメッセージにて2025年2月25日(火)までに送信予定です。

ダイレクトメッセージに記載しているGoogle FormsのURLに必要事項をご入力し、送信ください。

当選連絡後、一定期間内にご返信がない場合は、当選が無効となりますので、ご注意ください。

残念ながらご当選とならなかった方には、個別のご連絡を差し上げることはございませんので、予めご了承ください。

■注意事項

・当選者の権利は譲渡・換金・変更できません。

・抽選結果に関するお問い合わせは受け付けておりません。

・当選者用の入力フォームを他者に共有すると当選は無効になります。

・キャンペーン期間前の投稿に後からハッシュタグを追加しても無効です。

■禁止事項

・著作権等第三者の権利を侵害するもの、名誉・信用・プライバシーを毀損するもの、迷惑行為となるもの、その他法令違反となるもの。

・第三者や他社を誹謗中傷する表現、差別的な表現、嫌悪感を抱く可能性のある表現、公序良俗に反する表現。

・宣伝、広告、勧誘、または営業行為を目的とするもの。

・住所・氏名・電話番号などの個人情報が含まれるもの。

・上記の他、本キャンペーンの趣旨にそぐわない等の理由で同社が適さないと判断したもの。

・売買およびそれに準ずる行為、特定サイトおよびアドレスの掲示や宣伝行為を含んだもの。

・当サービスの運営を妨げる行為や信頼を毀損する行為。

・当サービスのテーマにそぐわないもの。

・個人、企業、団体などを中傷したり、プライバシーを侵害するもの。

■免責・その他

・キャンペーンに関する投稿を含む、応募者の発言内容やそれに付随するトラブルについて、同社は責任を負いません。

・本キャンペーンの応募にかかる通信料などの費用は、応募者負担となります。

・サービスの利用は、応募者自身の判断と責任において行い、利用によるトラブルや損害について同社は責任を負いません。

・投稿時のデータの送信中の事故・破損・喪失などには一切の責任を負いません。

・投稿された方には報酬や権利等は発生しません。

・応募者は、投稿データに対する適法な権利を持っており、第三者の権利を侵害していないことを保証します。

・写真や動画内で確認できる対象物による第三者の権利侵害について、同社は責任を負いません。

・応募作品の著作権は撮影者に帰属しますが、使用権は同社に帰属し、同社が運営するWEBサイトに撮影者の許諾なく無償で使用させていただきます。

■お客様の個人情報について

キャンペーンでご登録いただいた個人情報は国際自動車株式会社で適切に管理し、抽選・賞品の発送・マーケティングデータの集計及び分析のみに使用し、その他の目的では使用いたしません。

