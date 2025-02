MINAGUは、2025年1月31日にモノのレンタル情報WEBメディア「レンタルワンデイ」をリリースしました。

MINAGU「レンタルワンデイ」

MINAGUは、2025年1月31日にモノのレンタル情報WEBメディア「レンタルワンデイ」をリリース。

●レンタルワンデイとは

レンタルワンデイは「モノのレンタル情報メディア」です。

家具・家電など商品によっては購入したいけど「値段が高い」「万が一効果が無いと不安」「我が家の雰囲気に合わないと後悔しそう」、そういった悩みがあります。

レンタルサービスを上手に活用することで実際に商品を試すことができ、商品購入時の失敗や後悔を最大限減らすことが可能です。

レンタルワンデイ4つの運営方針について

1. ユーザー第一での情報提供に徹します

私たちのサービスではユーザー目線で価値ある情報のみ提供をしていきます。

ユーザーごとに様々な悩みを抱え、その悩みを解決するために日々検索エンジンを利用し、情報提供を求めています。

その想いを第一に課題を解決できる情報を提供します。

2. 中立な立場での情報発信します

ユーザー・運営者・制作者など立場によって想いは異なります。

私たちはいつどんな時でも中立な立場での情報発信を心掛けていきます。

3. 根拠ある情報をお届けします

インターネット社会だからこそネット上には様々な情報が飛び交っており、いつだれでも簡単に情報を閲覧できる時代です。

だからこそ、リサーチ内容の精度を高め、根拠ある情報をお届けすることをお約束します。

万が一、提供コンテンツや情報に差異がある場合はお手数ですが「お問い合わせ」までご連絡いただけますと幸いです。

4. 精度の高いコンテンツ・安心できる広告発信をします

私たちは専門の監修者や現役医師に監修をいただき、根拠あるコンテンツを制作しています。

そのため、ネット上の情報をただまとめただけの低品質なコンテンツは、一切作成いたしません。

ユーザーが満足していただける精度の高いコンテンツと、安心できる広告のみを発信していきます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 家具・家電など商品をトライアル体験して失敗防止!MINAGU「レンタルワンデイ」 appeared first on Dtimes.