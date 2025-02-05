円急伸、実質賃金が予想外の増加、現金給与総額28年ぶり高水準



昨年12月の現金給与総額は+4.8%と前回の+3.9%から加速し、1997年1月以来の高水準となった。実質賃金は+0.6%と予想外に増加し2カ月連続プラス、昨年6月以来の高水準となった。強い賃金統計を受け円が急伸。ドル円は154.40円台から154.20円台に軟化。



現金給与総額（12月）8:30

結果 4.8%

予想 3.7% 前回 3.9%（3.0%から修正）（前年比)



実質賃金（12月）8:30

結果 0.6%

予想 -0.1% 前回 0.5%（-0.3%から修正）（前年比）

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