米粉sweets kinun.出店！ドライフラワーと焼菓子と大人のチョコレート

G-FLATは、直営インテリアショップにて2025年2月1日(土)〜16日(日)の16日間、人気店の焼菓子とチョコレートのバレンタイン限定イベント『ドライフラワーと焼菓子と大人のチョコレート』を開催中です。

ドライフラワーと焼菓子と大人のチョコレート

開催日 : 2025年2月1日(土)〜16日(日)

時間 : 11:00〜19:00

場所 : ジーフラット インテリアショップ

〒650-0012 神戸市中央区北長狭通4-3-24

アクセス : JR・阪神「元町」駅 東改札口から山側に徒歩約1分

駐車場 : 会場にはございません。

※お近くのコインパーキングを利用ください

人気店の焼菓子とチョコレートがギュッと集まる、甘く華やかな16日間。

足を運ぶには少し遠いあのお店や、神戸から移転してしまったあのお店…。

人気の3店舗の心ときめくお菓子を、まとめて購入できるチャンスです。

◆◆お取り扱い店舗

スパイスチョコレート/animus.

六甲から鳥取県へ拠点を移したanimus.のチョコレートが2024年も神戸元町へやってきます。

ピリッとスパイスの効いた大人のチョコレートは、お酒のおつまみにもオススメ!

宝石をちりばめたような缶入りチョコレートは気分も上がります。

スタッフのオススメ:ark-amor(缶入りチョコレート)

米粉の焼き菓子/米粉sweets kinun.

店主の地元 愛知県田原市産の米粉をはじめ、北海道産のバターや甜菜糖、淡路島産の卵、顔の見える生産者さんから仕入れた旬の食材を主に使った、見てかわいい、聞いて安心、食べておいしい。

「心も身体も笑顔になれる米粉sweets」をお届けします。

スタッフのオススメ:いちじくナッツチョコブラウニー

グラノーラチョコレート/一粒万倍

神戸元町から群馬へ拠点を移した一粒万倍のグラノーラチョコレート。

健康的な一粒ひとつぶ丁寧に焼き上げられたグラノーラとチョコレートの愛称は抜群!

見た目もかわいいロッキーポップは写真映えも間違いなしです。

