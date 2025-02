元ブラジル代表ドリブラーは今冬プレミアリーグに帰還するようだ。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、現在無所属の36歳の元ブラジル代表MFウィリアンは今冬の移籍市場でフラムにフリー移籍で復帰するという。



コリンチャンスの下部組織出身のウィリアンはこれまでチェルシーとアーセナルといったビッグクラブでのプレイ経験を持つなど経験豊富な選手。2021年8月にはコリンチャンスに復帰し、一時は欧州の舞台を離れたウィリアンだったが、わずか1年でフラムに移籍し、プレミアリーグの舞台に帰還。今夏の移籍市場ではオリンピアコスへの完全移籍を決断していたが、またしても半年という短期間でクラブを退団し、現在はフリーとなっていた。





Beautiful from the Blues against Bournemouth! #TBT pic.twitter.com/aECnZkB9ek