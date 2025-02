テレビ朝日の田中萌アナウンサー(33)が5日までにインスタグラムを更新。激変ショットを公開した。

「最近撮ってもらった写真です」と書き出し、顔半分を光と影のコントラストで浮かび上がらせた写真と、アンニュイな表情を浮かべた写真の2枚を公開。「Photo by @masafumi7031 Hair and makeup by @tetsutana」と補足し、ハッシュタグで「#撮影#白と黒」と続けた。

田中アナの投稿に対し「知ってたけど改めて…きれい」「顔エロすぎ」「ドキドキが止まらない」「さすが、テレ朝の広瀬すずちゃん」などと書き込まれていた。

山形県出身の田中アナは山形東、明大を経て15年にテレビ朝日に入社。昨年11月17日放送のABEMA「ABEMA的ニュースショー」(日曜正午)で23年に宅地建物取引士(宅建)の資格試験に1発合格していたことを明かした。今まで公表しなかった理由については「アナウンス業務もせずにまた別なことやりやがってみたいに言われたら…。もっと集中しろって言われたら嫌だな」と語った。