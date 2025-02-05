積雪や凍結により鹿児島県内の道路にも影響が出ています。

正午現在、雪の影響で通行止めとなっているのは

▼九州自動車道の栗野IC～溝辺鹿児島空港IC、八代JCT～えびのIC

▼国道268号の伊佐市大口山野～熊本県境

▼国道267号の伊佐市大口木ノ氏～熊本県人吉境

▼国道447号の伊佐市大口白木～出水市大水流

▼指宿スカイラインの谷山IC～頴娃IC

▼白谷雲水峡宮之浦線の宮之浦～白谷雲水峡

▼屋久島公園安房線の明星岳展望所～ヤクスギランド

▼鹿児島加世田線の南さつま市金峰町浦之名～錫山入口と谷山伊作線交差点～錫山入口交差点

▼鹿児島川辺線の錫山入口交差点～川辺IC

▼南九州西回り自動車道の薩摩川内水引IC～市来IC、出水IC～阿久根IC

▼県道17号の頴娃IC～指宿市池田県道245号交差点

▼国道328号の八重の里信号交差点～清浦ダム付近

そのほか、山間部を中心に県道などでチェーンなどが必要となっています。

【道路規制一覧】（5日午前10時）

【チェーンが必要な道路】

鹿屋吾平佐多線 南大隅町大中尾

川西菱刈線 川西地内から伊佐市境

菱刈横川線 伊佐市菱刈前目から湧水町境

菱刈横川線 山之口交差点～伊佐市境

飯山喜入線 鹿児島市生見～南九州市境

東方池田線 指宿市池田～指宿市東方(全線)

隼人加治木線 溝辺町麓交差点～国道223号交差点

辺塚根占線 錦江町瀬戸口地内

串木野樋脇線 いちき串木野市生福～いちき串木野市冠岳

荒川川内線 いちき串木野市草良～いちき串木野市乗越

国道３２８号 さつま町平川～出水市武本

伊集院蒲生溝辺線 姶良市境～溝辺町麓交差点

針持永野線 伊佐市大口針持～さつま町境

国道４４７号 伊佐市大口青木～宮崎県境

布計山野線 伊佐市大口石井～伊佐市大口布計

鶴田大口線 伊佐市大口曽木～さつま町境

出水菱刈線 伊佐市大口堂崎から伊佐市大口田代

国道４４７号 伊佐市大口白木から出水市大水流

人吉水俣線 伊佐市大口布計地内

国道２６８号 伊佐市菱刈川北～湧水町境

指宿鹿児島インター線 頴娃IC～指宿市池田県道２８号交差点

石垣喜入線 頴娃町上別府から喜入一倉町

栗野加治木線 横川山之口交差点～加治木小山田交差点

鹿児島川辺線 笠松～錫山小・中付近

小林えびの高原牧園線 丸尾三叉路～県境

国道２６８号 宮崎県境～伊佐市境

国道５０４号 溝辺麓～さつま町境

国道２６７号 薩摩郡さつま町求名

荒川川内線 薩摩川内市青山

百次木場茶屋線 薩摩川内市川永野町

川内郡山線 薩摩川内市藤本～鹿児島市郡山町上常盤

串木野樋脇線 薩摩川内市樋脇町野下

谷山知覧線 市境から知覧支所付近

鹿児島吉田線 鹿児島市稲荷町～鹿児島市本名町

知覧喜入線 鹿児島市喜入一倉

谷山知覧線 鹿児島市喜入瀬々串

吉野公園線 鹿児島市吉野町

寺山公園線 鹿児島市吉野町

鹿児島蒲生線 鹿児島市坂元町から鹿児島市西佐多町

伊集院蒲生溝辺線 鹿児島市有屋田町から鹿児島市西佐多町

知覧喜入線 上ノ町交差点から市境まで

霧島公園 小林線新湯三叉路～高千穂河原

湯出大口線 水俣市境から伊佐市大口平出水

平尾川床線 長島町 平尾～川床

葛輪瀬戸線 長島町葛輪から長島町瀬戸

長島宮之浦港線 長島町平尾～宮浦港

牧園薩摩線 二石田交差点～さつま町境まで

谷山伊作線 日置市吹上町与倉～鹿児島市下福元町

仙名伊集院線 日置市東市来町養母（高塚）～日置市東市来

郷戸市来線 日置市東市来町養母～いちき串木野市川上