【道路情報】九州道、南九州西回り道の一部などが通行止め 山間部中心にチェーンなど必要なところも 鹿児島(正午現在)
積雪や凍結により鹿児島県内の道路にも影響が出ています。
正午現在、雪の影響で通行止めとなっているのは▼九州自動車道の栗野IC～溝辺鹿児島空港IC、八代JCT～えびのIC ▼国道268号の伊佐市大口山野～熊本県境 ▼国道267号の伊佐市大口木ノ氏～熊本県人吉境 ▼国道447号の伊佐市大口白木～出水市大水流
【道路規制一覧】（5日午前10時）【チェーンが必要な道路】 鹿屋吾平佐多線 南大隅町大中尾 川西菱刈線 川西地内から伊佐市境 菱刈横川線 伊佐市菱刈前目から湧水町境 菱刈横川線 山之口交差点～伊佐市境 飯山喜入線 鹿児島市生見～南九州市境 東方池田線 指宿市池田～指宿市東方(全線) 隼人加治木線 溝辺町麓交差点～国道223号交差点 辺塚根占線 錦江町瀬戸口地内
串木野樋脇線 いちき串木野市生福～いちき串木野市冠岳荒川川内線 いちき串木野市草良～いちき串木野市乗越 国道３２８号 さつま町平川～出水市武本 伊集院蒲生溝辺線 姶良市境～溝辺町麓交差点 針持永野線 伊佐市大口針持～さつま町境 国道４４７号 伊佐市大口青木～宮崎県境 布計山野線 伊佐市大口石井～伊佐市大口布計 鶴田大口線 伊佐市大口曽木～さつま町境 出水菱刈線 伊佐市大口堂崎から伊佐市大口田代 国道４４７号 伊佐市大口白木から出水市大水流 人吉水俣線 伊佐市大口布計地内 国道２６８号 伊佐市菱刈川北～湧水町境 指宿鹿児島インター線 頴娃IC～指宿市池田県道２８号交差点 石垣喜入線 頴娃町上別府から喜入一倉町 栗野加治木線 横川山之口交差点～加治木小山田交差点 鹿児島川辺線 笠松～錫山小・中付近 小林えびの高原牧園線 丸尾三叉路～県境 国道２６８号 宮崎県境～伊佐市境 国道５０４号 溝辺麓～さつま町境 国道２６７号 薩摩郡さつま町求名 荒川川内線 薩摩川内市青山 百次木場茶屋線 薩摩川内市川永野町 川内郡山線 薩摩川内市藤本～鹿児島市郡山町上常盤 串木野樋脇線 薩摩川内市樋脇町野下 谷山知覧線 市境から知覧支所付近 鹿児島吉田線 鹿児島市稲荷町～鹿児島市本名町 知覧喜入線 鹿児島市喜入一倉 谷山知覧線 鹿児島市喜入瀬々串 吉野公園線 鹿児島市吉野町 寺山公園線 鹿児島市吉野町 鹿児島蒲生線 鹿児島市坂元町から鹿児島市西佐多町 伊集院蒲生溝辺線 鹿児島市有屋田町から鹿児島市西佐多町 知覧喜入線 上ノ町交差点から市境まで 霧島公園 小林線新湯三叉路～高千穂河原 湯出大口線 水俣市境から伊佐市大口平出水 平尾川床線 長島町 平尾～川床 葛輪瀬戸線 長島町葛輪から長島町瀬戸 長島宮之浦港線 長島町平尾～宮浦港 牧園薩摩線 二石田交差点～さつま町境まで 谷山伊作線 日置市吹上町与倉～鹿児島市下福元町 仙名伊集院線 日置市東市来町養母（高塚）～日置市東市来 郷戸市来線 日置市東市来町養母～いちき串木野市川上
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