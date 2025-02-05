４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７２．７０ドル（－０．４６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８７５．８ドル（＋１８．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２８８．８セント（＋４９．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７７．００セント（＋１０．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４９４．５０セント（＋５．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０７５．００セント（＋１６．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３０９．３０（＋０．３９）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７２．７０ドル（－０．４６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８７５．８ドル（＋１８．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２８８．８セント（＋４９．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７７．００セント（＋１０．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４９４．５０セント（＋５．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０７５．００セント（＋１６．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３０９．３０（＋０．３９）
出所：MINKABU PRESS