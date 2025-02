“読むロックマガジン”こと『ROCK AND READ』の最新刊第117号が2月7日に発売となる。同号の表紙巻頭は、2月9日に大阪城ホールで行われるイベント<1995 SIAM SOPHIA-G>で共演するSOPHIAの松岡充とSIAM SHADEの栄喜だ。<1995 SIAM SOPHIA-G>は、松岡が発起人となり、SOPHIAと同じく1995年にデビューした同期のSIAM SHADEの栄喜に声をかけて実現した一夜限りのスペシャルライヴとなるもの。

■『ROCK AND READ 117』



2025年2月7日(金)発売定価1,430円(税込)A5判/224頁●coverSIAM SOPHIA-松岡 充 from SOPHIA × 栄喜 from SIAM SHADE-●back cover栄喜 / KAZUMA / NATCHIN / 淳士from SIAM SHADE●live reportBUCK-TICKDIR EN GREYゴールデンボンバー-真天地開闢集団-ジグザグシドPlastic TreeDEZERTキズ●interview咲人 (NIGHTMARE)Ryuji / HAKUEI (The Brow Beat)智 / Tohya (vistlip)苑 / 優介 (摩天楼オペラ)Sena (JILUKA)文 (甘い暴力)宮脇“JOE”知史 (44MAGNUM)