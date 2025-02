街道沿線で花開いた佐賀の砂糖文化を楽しめるプランを、ガーデンテラス佐賀ホテル&リゾートで販売します。

ガーデンテラス佐賀ホテル&リゾート「シュガーロードセット」

期間:2025年2月1日(土)〜通年

時間:16:00〜20:00 (※ご希望の時間にお届けします)

料金:1セット 2,000円(税別)

内容:まるぼうろ・小城羊羹・逸口香

嬉野茶セット・シュガーロードを学べる冊子

受付:宿泊予約時または滞在中にフロントにて受付

街道沿線で花開いた佐賀の砂糖文化を楽しめるプランを、ガーデンテラス佐賀ホテル&リゾートで販売。

江戸時代、砂糖は西洋との唯一の窓口であった長崎の出島から北九州の小倉を結ぶ長崎街道を通って全国に広がりました。

長崎街道は、九州各地の大名たちの長崎警備や参勤交代、オランダ商館長の江戸参府など様々な人々で賑わい、海外からの品々や技術、文化を全国へ運ぶための街道として栄えてきました。

街道沿線は菓子づくりの技法なども入手しやすかったため、全国的にも有名なお菓子が各地で生まれました。

そのため、長崎街道は砂糖の道=「シュガーロード」とも呼ばれています。

佐賀を代表する銘菓とお茶を楽しめるセットで癒しの時間を楽しめます。

【まるぼうろ】

ポルトガル語で菓子を意味する「ボーロ」が語源の南蛮菓子。

17世紀後半、ポルトガルの菓子をオランダ人や中国人から学んだのが始まりとされています。

優しい甘みとふっくら食感が特徴で、佐賀出身の明治の元勲、大隈重信候が愛したという逸話も残る銘菓です。

【まるぼうろ】

【小城羊羹】

佐賀県小城市で作られる練り羊羹。

煉り上げた生地を木箱に移し固め、一本ずつ切り分ける伝統製法で外側が砂糖でシャリと硬くなっていることが特徴の羊羹です。

【小城羊羹】

【逸口香】

江戸時代中期に中国から伝わったと言われる佐賀銘菓。

小麦粉と水飴を合わせた生地に、黒糖と生姜の餡が入っています。

中が空洞なことが特徴で、甘く香ばしい不思議食感を楽しめます。

【逸口香】

ホテル外観

ホテル外観

【ガーデンテラス佐賀ホテル&リゾート】

所在地 : 〒840-0850 佐賀県佐賀市新栄東3丁目7-8

アクセス: [タクシー]JR佐賀駅南口より約8分

[バス]佐賀駅バスセンター(4番のりば)より約10分

(58番 中折経由鍋島駅行 ― 新栄小前下車)

[車]福岡市内より、九州自動車道経由で約1時間

長崎市内より、長崎自動車道経由で約1時間30分

熊本市内より、九州自動車道経由で約1時間45分

佐賀・大和I.Cより約20分

九州佐賀国際空港より約30分

駐車場 : 敷地内駐車場(150台収容可能)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 優しい甘みとふっくら食感の「まるぼうろ」も!ガーデンテラス佐賀ホテル&リゾート「シュガーロードセット」 appeared first on Dtimes.