５日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・毎月勤労統計調査

０９：３０ 米・ジェファーソンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が講演

１０：４５ 中・財新サービス部門購買担当者景気指数

１６：４５ 仏・鉱工業生産

１７：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１７：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１９：００ ユーロ・卸売物価指数

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２２：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計

２２：３０ 米・貿易収支

２３：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

２３：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）



○決算発表・新規上場など



決算発表：キッコマン<2801>，日清食ＨＤ<2897>，旭化成<3407>，日本酸素ＨＤ<4091>，ダイセル<4202>，ＵＢＥ<4208>，ＪＭＤＣ<4483>，太陽ＨＤ<4626>，フジＨＤ<4676>，日電硝<5214>，ＤＭＧ森精機<6141>，ダイキン<6367>，オルガノ<6368>，ミネベア<6479>，ＧＳユアサ<6674>，日光電<6849>，全国保証<7164>，コンコルディ<7186>，トヨタ<7203>，ＮＯＫ<7240>，島津製<7701>，ヤマハ<7951>，丸紅<8002>，Ｈ２Ｏリテイ<8242>，ふくおかＦＧ<8354>，芙蓉リース<8424>，みずほリース<8425>，野村<8604>，東武<9001>，郵船<9101>，スカパーＪ<9412>，ＫＤＤＩ<9433>，日本空港ビル<9706>ほか

※東証グロース上場：技術承継機構<319A>

※海外企業決算発表：アーム・ホールディングス、クアルコム、ウォルト・ディズニーほか



出所：MINKABU PRESS