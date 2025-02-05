５日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：３０ 日・毎月勤労統計調査
０９：３０ 米・ジェファーソンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が講演
１０：４５ 中・財新サービス部門購買担当者景気指数
１６：４５ 仏・鉱工業生産
１７：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１９：００ ユーロ・卸売物価指数
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
２２：３０ 米・貿易収支
２３：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２３：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
○決算発表・新規上場など
決算発表：キッコマン<2801>，日清食ＨＤ<2897>，旭化成<3407>，日本酸素ＨＤ<4091>，ダイセル<4202>，ＵＢＥ<4208>，ＪＭＤＣ<4483>，太陽ＨＤ<4626>，フジＨＤ<4676>，日電硝<5214>，ＤＭＧ森精機<6141>，ダイキン<6367>，オルガノ<6368>，ミネベア<6479>，ＧＳユアサ<6674>，日光電<6849>，全国保証<7164>，コンコルディ<7186>，トヨタ<7203>，ＮＯＫ<7240>，島津製<7701>，ヤマハ<7951>，丸紅<8002>，Ｈ２Ｏリテイ<8242>，ふくおかＦＧ<8354>，芙蓉リース<8424>，みずほリース<8425>，野村<8604>，東武<9001>，郵船<9101>，スカパーＪ<9412>，ＫＤＤＩ<9433>，日本空港ビル<9706>ほか
※東証グロース上場：技術承継機構<319A>
※海外企業決算発表：アーム・ホールディングス、クアルコム、ウォルト・ディズニーほか
出所：MINKABU PRESS
０８：３０ 日・毎月勤労統計調査
０９：３０ 米・ジェファーソンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が講演
１０：４５ 中・財新サービス部門購買担当者景気指数
１６：４５ 仏・鉱工業生産
１７：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１９：００ ユーロ・卸売物価指数
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
２２：３０ 米・貿易収支
２３：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２３：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
○決算発表・新規上場など
決算発表：キッコマン<2801>，日清食ＨＤ<2897>，旭化成<3407>，日本酸素ＨＤ<4091>，ダイセル<4202>，ＵＢＥ<4208>，ＪＭＤＣ<4483>，太陽ＨＤ<4626>，フジＨＤ<4676>，日電硝<5214>，ＤＭＧ森精機<6141>，ダイキン<6367>，オルガノ<6368>，ミネベア<6479>，ＧＳユアサ<6674>，日光電<6849>，全国保証<7164>，コンコルディ<7186>，トヨタ<7203>，ＮＯＫ<7240>，島津製<7701>，ヤマハ<7951>，丸紅<8002>，Ｈ２Ｏリテイ<8242>，ふくおかＦＧ<8354>，芙蓉リース<8424>，みずほリース<8425>，野村<8604>，東武<9001>，郵船<9101>，スカパーＪ<9412>，ＫＤＤＩ<9433>，日本空港ビル<9706>ほか
※東証グロース上場：技術承継機構<319A>
※海外企業決算発表：アーム・ホールディングス、クアルコム、ウォルト・ディズニーほか
出所：MINKABU PRESS