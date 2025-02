女優の今田美桜さんが、天気と暮らす日常を彩るブランド「エスタ」のアンバサダーに就任した。2月5日、エスタの新商品発表にあわせて、今田さんが出演する3本のWEBムービーと新ビジュアルが公開された。 ムーンバット株式会社のエスタブランドは「たたみやすさ」「軽さ」「コンパクトさ」にこだわった傘を展開しており、今年は新商品「kowaza」をはじめ、昨年ヒットした「マジカルテック プロテクション」「ミラクル

