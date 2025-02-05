今シーズン一番の強い寒気の影響で、岐阜県山間部は警報級の大雪になっていて、気象台が交通の乱れに警戒を呼びかけています。

【写真を見る】【大雪情報】“今季最強寒波” 岐阜では警報級の大雪に 愛知でも積雪か 白川村は3年ぶりに2ｍ超え

【積雪（午前7時現在）】

・白川 228センチ

・飛騨市河合 167センチ

・郡上市長滝 108センチ

・飛騨市神岡 63センチ

・本巣市樽見 63センチ

・高山 18センチ

・岐阜 1センチ

白川村は3年ぶりに2メートルを超えました。



現在、岐阜県高山市、白川村、郡上市、関市、本巣市、揖斐川町に「大雪警報」が出ています。





岐阜県では6日昼前にかけて大雪のおそれがあり、24時間予想降雪量は、以下の通りです。【24時間予想降雪量(多いところ)】・岐阜県山地 70センチ・岐阜県平地 30センチ・愛知県山地 20センチ・愛知県平地 7センチ

【交通情報(午前7時現在)】

・JR高山線 飛騨古川～猪谷：上下線で運転見合わせ 再開には時間を要する見込み

・東海道新幹線 ：おおむね平常運転

・名鉄・近鉄・名古屋市営地下鉄：平常運転

・東海3県の高速道路：通行止めの区間なし



引き続き、今後の交通情報にご注意ください。