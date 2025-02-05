【大雪情報】“今季最強寒波” 岐阜では警報級の大雪に 愛知でも積雪か 白川村は3年ぶりに2ｍ超え
今シーズン一番の強い寒気の影響で、岐阜県山間部は警報級の大雪になっていて、気象台が交通の乱れに警戒を呼びかけています。
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【積雪（午前7時現在）】
・白川 228センチ
・飛騨市河合 167センチ
・郡上市長滝 108センチ
・飛騨市神岡 63センチ
・本巣市樽見 63センチ
・高山 18センチ
・岐阜 1センチ
白川村は3年ぶりに2メートルを超えました。
現在、岐阜県高山市、白川村、郡上市、関市、本巣市、揖斐川町に「大雪警報」が出ています。
【24時間予想降雪量(多いところ)】
・岐阜県山地 70センチ
・岐阜県平地 30センチ
・愛知県山地 20センチ
・愛知県平地 7センチ
【交通情報(午前7時現在)】
・JR高山線 飛騨古川～猪谷：上下線で運転見合わせ 再開には時間を要する見込み
・東海道新幹線 ：おおむね平常運転
・名鉄・近鉄・名古屋市営地下鉄：平常運転
・東海3県の高速道路：通行止めの区間なし
引き続き、今後の交通情報にご注意ください。