【韓国】
消費者物価指数（CPI）（1月）08:00
予想　0.5%　前回　0.4%（前月比)
予想　2.0%　前回　1.9%（前年比)

【中国】
財新PMI（購買担当者景気指数）（1月）10:45
予想　51.8　前回　51.4（財新コンポジットPMI（購買担当者指数）)
予想　52.5　前回　52.2（財新サービス業PMI)

【シンガポール】
小売売上高（12月）14:00　
予想　N/A　前回　-2.8%（前月比)
予想　N/A　前回　-0.7%（前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（1月）17:55
予想　52.5　前回　52.5（非製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（1月）18:00
予想　51.4　前回　51.4（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（12月）19:00
予想　0.4%　前回　1.6%（前月比)
予想　-0.2%　前回　-1.2%（前年比)

【英国】
サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（1月）18:30
予想　51.2　前回　51.2（サービス業PMI（購買担当者指数）)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（01/25 - 01/31）21:00
予想　N/A　前回　-2.0%（前週比)

ADP雇用者数（1月）22:15
予想　15.3万人　前回　12.2万人（前月比)

貿易収支（12月）22:30　
予想　-950.0億ドル　前回　-782.0億ドル（貿易収支)

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（1月）23:45
予想　52.8　前回　52.8（非製造業PMI・確報値)
予想　52.4　前回　52.4（コンポジットPMI・確報値)

ISM非製造業景気指数（1月）6日00:00
予想　54.2　前回　54.0（54.1から修正）（ISM非製造業景気指数)

【カナダ】
国際商品貿易（12月）22:30　
予想　7.0億カナダドル　前回　-3.2億カナダドル（国際商品貿易)

※予定は変更することがあります