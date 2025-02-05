【韓国】

消費者物価指数（CPI）（1月）08:00

予想 0.5% 前回 0.4%（前月比)

予想 2.0% 前回 1.9%（前年比)



【中国】

財新PMI（購買担当者景気指数）（1月）10:45

予想 51.8 前回 51.4（財新コンポジットPMI（購買担当者指数）)

予想 52.5 前回 52.2（財新サービス業PMI)



【シンガポール】

小売売上高（12月）14:00

予想 N/A 前回 -2.8%（前月比)

予想 N/A 前回 -0.7%（前年比)



【ユーロ圏】

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（1月）17:55

予想 52.5 前回 52.5（非製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（1月）18:00

予想 51.4 前回 51.4（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（12月）19:00

予想 0.4% 前回 1.6%（前月比)

予想 -0.2% 前回 -1.2%（前年比)



【英国】

サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（1月）18:30

予想 51.2 前回 51.2（サービス業PMI（購買担当者指数）)



【米国】

MBA住宅ローン申請指数（01/25 - 01/31）21:00

予想 N/A 前回 -2.0%（前週比)



ADP雇用者数（1月）22:15

予想 15.3万人 前回 12.2万人（前月比)



貿易収支（12月）22:30

予想 -950.0億ドル 前回 -782.0億ドル（貿易収支)



PMI（購買担当者景気指数・確報値）（1月）23:45

予想 52.8 前回 52.8（非製造業PMI・確報値)

予想 52.4 前回 52.4（コンポジットPMI・確報値)



ISM非製造業景気指数（1月）6日00:00

予想 54.2 前回 54.0（54.1から修正）（ISM非製造業景気指数)



【カナダ】

国際商品貿易（12月）22:30

予想 7.0億カナダドル 前回 -3.2億カナダドル（国際商品貿易)



※予定は変更することがあります

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