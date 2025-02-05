´ØÀÇ¤á¤°¤ëÊÆÃæ¼óÇ¾¤Î¶¨µÄ¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡ÖµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÊóÉüÁ¼ÃÖ¤Ë¤â¡Ö·ë¹½¤Ê¤³¤È¤À¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï4Æü¡¢¼«¿È¤¬È¯Æ°¤·¤¿ÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤ëÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¡ÊQ.½¬¼çÀÊ¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ä¶¨µÄ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡ËÅ¬ÀÚ¤Ê»þ´ü¤ËÏÃ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µÞ¤¤¤Ç¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£µÞ¤¤¤Ç¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÃæ¹ñ¤Ø¤Î10%¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ÎÈ¯Æ°¸å¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¶á¤¯¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤¬¥¢¥á¥ê¥«»º¤ÎÀÐÃº¤ä±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¤Ë15%¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤Ê¤É¡¢ÊóÉüÁ¼ÃÖ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö·ë¹½¤Ê¤³¤È¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¶¯µ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¹â´±¤Ï¡¢¶á¤¯¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÊÆÃæ¼óÇ¾¤Î¶¨µÄ¤ÎÃæ¤Ç¡¢´ØÀÇ¤Î°ì»þÄä»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£