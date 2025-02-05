　5日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比340円高の3万9110円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40897.43円　　ボリンジャーバンド3σ
40367.75円　　ボリンジャーバンド2σ
39838.08円　　ボリンジャーバンド1σ
39495.00円　　一目均衡表・転換線
39340.00円　　一目均衡表・基準線
39308.40円　　25日移動平均
39110.00円　　5日夜間取引終値
39106.00円　　5日移動平均
39031.20円　　75日移動平均
38975.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38925.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38798.37円　　4日日経平均株価現物終値
38778.72円　　ボリンジャーバンド-1σ
38622.25円　　200日移動平均
38249.05円　　ボリンジャーバンド2σ
37719.37円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース