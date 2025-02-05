日経225先物テクニカルポイント（5日夜間取引終了時点）
5日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比340円高の3万9110円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40897.43円 ボリンジャーバンド3σ
40367.75円 ボリンジャーバンド2σ
39838.08円 ボリンジャーバンド1σ
39495.00円 一目均衡表・転換線
39340.00円 一目均衡表・基準線
39308.40円 25日移動平均
39110.00円 5日夜間取引終値
39106.00円 5日移動平均
39031.20円 75日移動平均
38975.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38925.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38798.37円 4日日経平均株価現物終値
38778.72円 ボリンジャーバンド-1σ
38622.25円 200日移動平均
38249.05円 ボリンジャーバンド2σ
37719.37円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40897.43円 ボリンジャーバンド3σ
40367.75円 ボリンジャーバンド2σ
39838.08円 ボリンジャーバンド1σ
39495.00円 一目均衡表・転換線
39340.00円 一目均衡表・基準線
39308.40円 25日移動平均
39110.00円 5日夜間取引終値
39106.00円 5日移動平均
39031.20円 75日移動平均
38975.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38925.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38798.37円 4日日経平均株価現物終値
38778.72円 ボリンジャーバンド-1σ
38622.25円 200日移動平均
38249.05円 ボリンジャーバンド2σ
37719.37円 ボリンジャーバンド3σ
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