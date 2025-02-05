ÆüËÜ¿Í27ºÐSB¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÍýÈ±Å¹¤Ë½ÐË×¡ÖÈ±ÀÚ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ä¸½ÃÏ¤Î1Ëç¤Ë¡Ö°ÜÀÒ¤Ï¤Û¤Ü·è¤Þ¤Ã¤¿¡×
±Ñ¹ñ°ÜÀÒ¤¬±½¤Î½éÀ¥Î¼¡¢¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É»Ô¤ÎÍýÈ±Å¹¤Ë
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢J1Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿DF½éÀ¥Î¼¤Ï¡¢º£Åß¤Î³¤³°°ÜÀÒ¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥ê¥¹¥È¤Ë¤ÏÉÔºß¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ÏÀè·î8Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡Ö³¤³°°ÜÀÒ¸ò¾ÄÃæ¤Ë¤Ä¤·èÄê¼¡Âè¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¤¢¤ë1¤Ä¤ÎÅê¹Æ¤¬¡Ö°ÜÀÒ¤Ï¤Û¤Ü·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½éÀ¥¤Îµî½¢¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏÀè·î¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¿À¸Í¤Î¼çÎÏ¤òÃ´¤Ã¤¿27ºÐ¤Ï¸½ºß¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¹©¶ÈÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ë¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É»Ô¤Ë¤¢¤ëÍýÈ±Å¹¡Ö¥ì¥ª¥º¡¦¥Ð¡¼¥Ð¡¼¡×¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡Ö¥ª¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¤Î¸ø¼°X¤¬2·î3Æü¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Àè½µ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤Î¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡¦½éÀ¥Î¼¤¬¿·¤·¤¤È±·Á¤òµá¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Î½éÀ¥¤ÈÅ¹°÷¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢J1¥ê¡¼¥°Àï35»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿½éÀ¥¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈ±ÀÚ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¶Ã¤¯À¼¤ä¡¢¡Ö¿·¤·¤¤È±·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·²ÃÆþÈ¯É½¤Î¼Ì¿¿¤Î½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤¿¡×¡Ö¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡¢Î¼¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç·èÄê¤À¡×¡Ö°ÜÀÒ¤Ï¤Û¤Ü·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢²ÃÆþ¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë