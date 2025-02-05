³¤³°¶ÃÃ²¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁª¼ê¤À¡×¡¡ÆüËÜÂåÉ½26ºÐ¤Ë»ß¤Þ¤Ì³åºÓ¡Ä15m¥Ñ¥¹¡õ¥¢¥·¥¹¥È¤ÇÌ¥Î»¡ÖºÇ¹â¤ÎMF¡×
¥ê¡¼¥ºÅÄÃæÊË¤Î¥¢¥·¥¹¥È¾ìÌÌ¤Ë³¤³°¥Õ¥¡¥óÇ®»ëÀþ
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥ê¡¼¥º¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFÅÄÃæÊË¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2·î1Æü¤ÎÂè30Àá¥«¡¼¥Ç¥£¥ÕÀï¤Ç1¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃæÈ×¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£
¡¡7-0¤ÎÂç¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£±Ô¤¤¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥È¤«¤é¤ª¤è¤½15m¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¤¿Î®¤ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥·¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶ÃÃ²¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤Ë¥«¡¼¥Ç¥£¥Õ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¥ê¡¼¥º¤Ï°µ´¬¤Î¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤òÈäÏª¡£¸åÈ¾33Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿26ºÐ¤ÎÅÄÃæ¤ËÂÐ¤·¡¢±ÑÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖMOT Leeds News¡×¤«¤é¡Ö¹â¿å½à¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡×¤È¾Î¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Àµ³Î¤Ê¥Ñ¥¹¤ò¼´¤Ë¹¶·â¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¹âÉ¾²Á¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¸åÈ¾22Ê¬¤Î¥¢¥·¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤ËÇ®»ëÀþ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÄÃæ¤¬¼«¿Ø¤ÇÁê¼ê¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÁ°Êý±¦¥µ¥¤¥É¤ÎMF¥¦¥£¥ë¥Õ¥ê¡¼¥É¡¦¥Ë¥ç¥ó¥È¤Ë½Ä¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£¤³¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥Ë¥ç¥ó¥È¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤ß¡¢º¸Â¥·¥å¡¼¥È¤«¤é¥Á¡¼¥à5ÆÀÅÀÌÜ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ë¥ç¥ó¥È¤Î¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤â¸«»ö¤À¤Ã¤¿°ìÊý¡¢ÅÄÃæ¤Î¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥È¤ÈÂ¨ºÂ¤ÎÈ½ÃÇ¤«¤éÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤âÆÃÉ®¤ËÃÍ¡£¥ê¡¼¥º²ÃÆþ¸å¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢¥¢¥·¥¹¥È¾ìÌÌ¤Ë¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁª¼ê¤À¡×¡Ö°µÅÝÅª¤ËºÇ¹â¤ÎMF¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÅÄÃæÊË¤Ë¹û¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Ã¦Ë¹¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë