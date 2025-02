【タリーズ×トムとジェリー】春らしいコラボドリンク＆フード、登場するよ可愛すぎて全部ゲットしたい...。

タリーズコーヒージャパンは2025年2月5日から「トムとジェリー」とのコラボレーション商品を発売します。また、タリーズコーヒー 公式楽天市場店でも限定アイテムが登場します。

"Time for coffee! Be happy!"がテーマ

今回のコラボレーションでは、"春の訪れを感じながら幸せなコーヒータイムを過ごしてほしい"という思いが込められた春にぴったりの多彩なラインナップです。

・ドリンク2種

画像左の「&TEA 桜香る ピーチメルバロイヤルミルクティー」は、桜がふんわりと香る優しい甘みのロイヤルミルクティーに、ホイップ・バニラ風味の桃ソース・ラズベリーソースが合わさり、まるで"ピーチメルバ"のような味わいです。

価格はホット・アイスそれぞれ705円。Tallサイズのみです。

画像右の「桜舞う ハニークリームラテ」は、やさしい甘さのカフェラテに、春らしい色合いのチョコフレークを散りばめ、まるで桜が舞っているかのような華やかな見た目です。はちみつのコクと桜のソースをプラスし、まろやかで上品な味わいを楽しめます。

価格はホット・アイスそれぞれ705円。Tallサイズのみです。

コラボドリンク1杯購入につき、「トムとジェリー もふもふスリーブ」 1点をプラス990円で付けることができます。耳が立体の顔型スリーブは、手触りが気持ちよく、リストバンドとしても使えます。

2月5日からはトム、2月12日からはジェリーのデザインが販売されます。

2月5日のみ、対象ドリンクはひとり2杯まで。

・フード7種

画像の番号順に紹介します。

1、トムとジェリー ベーグルサンド ベリーベリーマスカルポーネ

ドライクランベリーを練りこんだもっちりとしたベーグルに、ストロベリー&マスカルポーネフィリングをサンド。価格は420円です。

2、トムとジェリー ハムとチーズのぺちゃんこサンド

プレスしたパンに折り重なるハムとチーズを挟み、ぺちゃんこになったトムがデザインされたパッケージでコミカルな世界観が表現されています。価格は495円。

3、とむとじぇりーごっこ プチグミ いちご味

グミを食べている『とむとじぇりーごっこ』が描かれたパッケージに入った小粒グミです。子どもにもおすすめ。価格は345円。

4、トムとジェリー 桜香るキャンディーストロベリードーナツ

ストロベリー風味のしっとり生地を、ホワイトチョコとストロベリーチョコでコーティングしたドーナツです。きらきらと輝く春らしい色合いのキャンディーがアクセントになっています。価格は390円。

5、とむとじぇりーごっこ さくらスティック クランベリー

もっちり食感の生地に、ドライクランベリーと桜餡を合わせた春らしい華やかな味わいです。価格は390円。

6、トムとジェリー 桜香るストロベリーレアチーズムース

ほんのりとした桜とストロベリーの風味を感じるレアチーズムースです。表面のマーブル模様は満開の桜をイメージ。価格は555円。

7、とむとじぇりーごっこ さくらミニロール もも&いちご

ほんのり桜が香る桃といちごのクリームを、ふわふわのスポンジ生地で包んだ一品。春の訪れを感じる優しい味わいです。価格は390円。

・グッズ、ビーンズ9種

画像の番号順に紹介します。

1、トムとジェリー コーヒービーンズポーチ付き エコバッグ

ドリンクをおいしそうに見ているトムの表情がキュートな大きめのエコバッグと、コーヒー豆の形をしたポーチのセットです。価格は2180円。

2、トムとジェリー ダブルグラス

ホットとアイスどちらでも使用できるダブルグラス。ドリンクを注ぐと「トムとジェリー」が浮かび上がってきます。価格は2900円。

3、トムとジェリー ハンドルボトル

持ち運びに便利なハンドル付きのステンレスボトル。エプロン姿のトムがコーヒーを片手に持っている可愛らしいデザインです。価格は3990円。

4、トムとジェリー グロサリートート(ジェリー)

お買い物やイベントなどに便利な大きめのトートバッグ。ジェリーがコーヒーを飲んでほっと一息ついているイラストの刺繍がポイントです。価格は3190円。

5、マイルド101

フローラルな香りとカラメルのような甘み、マイルドで飲みやすく、程よいコクが特長。これからコーヒーをはじめる方にもおすすめの豆です。価格は200g で1395円。

6、タリーズジップス シングルサーブ マイルド101

「マイルド101」の味わいを、お湯を注ぐだけで楽しむことができます。タンブラーやマグと一緒にギフトとして渡すのも喜ばれそう。価格は1箱(8包入り)1600円。

7、タリーズジップス シングルサーブ マイルド101

コーヒータイムを楽しむ「トムとジェリー」が描かれたポーチ付き。シングルサーブが3袋入っています。価格は1420円。

8、トムとジェリー タリーズカード&カラビナ付きマルチケース

小物の収納にも便利なケースと、トムたちがコーヒータイムを楽しむ姿が描かれたタリーズカードのセットです。マルチケースの価格は680円、タリーズカードへの入金は1000円から。

9、トムとジェリー マグキャップ(ほっこりタイム)

コーヒーを飲んでほっこりしているタフィーのフィギュアが付いたマグキャップ。デスクや自宅で活躍しそう。価格は1800円。

<タリーズコーヒー 公式楽天市場店 限定アイテム>

・トムとジェリー シースルーマルチバッグ

ジェリーとタフィーが"COFFEE"の文字を描いているイラストが目を引くクリアバッグ。バッグの内側に仕切りがあり、レジャーにもおすすめです。

価格は2580円。

・トムとジェリー ステンレスマグタンブラー (ジェリー)

蓋つきステンレスマグに、ジェリーがほっと一息ついている様子のイラストが施されています。アウトドアやオフィス用としてもおすすめ。

価格は3700円。

・トムとジェリー シースルーコースター (サーバー)

ジェリーとタフィーがコーヒーサーバーに隠れている、ユニークなデザインのコースターです。タンブラーやマグと合わせてギフトにもぴったり。

価格は1480円。

「タリーズコーヒー」公式楽天市場店の限定アイテムは、2月5日11時から発売開始です。

※価格はすべて税込です。

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C)& Turner Entertainment Co. (s25)

東京バーゲンマニア編集部