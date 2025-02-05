¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼£´¡×½Ð±é33ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¡¢»ÒµÜðô¤¬¤ó°ìÊâ¼êÁ°¤â¼«³Ð¾É¾õ¤Ê¤·¡Ö£±¥«·îÃÙ¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¥·¡¼¥º¥ó4¤Ç¡È¤¢¤¶¤È·Ï½÷»Ò¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÙ°æÈþ¶¿¡Ê33¡Ë¤¬4ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å11»þ59Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»ÒµÜðô¡Ê¤±¤¤¡Ë¤¬¤ó¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤Î¾É¾õ¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖµîÇ¯¤Ë»ÒµÜðô¡Ê¤±¤¤¡Ë¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤¬¤ó¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤Î¹âÅÙ°Û·ÁÀ®¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¡£¼«³Ð¾É¾õ¤¬Á´¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£½Ð·ì¤¹¤ë¤È¤«¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ÄË¤¤¤È¤«¤â¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¾å¤Ç¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤Î»þ¡¢ÀèÀ¸¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤È1¥«·îÉÂ±¡Íè¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¡£¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÉÝ¤¯¤Æ¡£ÂÎ¤¬¤À¤ë¤¤¤È¤«¤â¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
»ÒµÜðô¤¬¤ó¤Ï¡¢»ÒµÜ¤ÎÆþ¤ê¸ý¡Ê»ÒµÜðôÉô¡Ë¤Ë¤Ç¤¤ë¤¬¤ó¤Ç¡¢¥Ò¥È¥Ñ¥Ô¥í¡¼¥Þ¥¦¥¤¥ë¥¹¡ÊHPV¡Ë¤Î´¶À÷¤¬¼ç¤Ê¸¶°ø¡£Áá´üÈ¯¸«¤Ë¤è¤ê¡¢Èæ³ÓÅª¼£ÎÅ¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡ÖÉØ¿Í²Ê·Ï¤ÎÉÂµ¤¡×¡£MC¤Ï¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬Ì³¤á¡¢Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡¢ÎëÌÚº½±©¡¢ÌðÂô¿´¡¢µÙ°æÈþ¶¿¡¢»ºÉØ¿Í²Ê°å¤Î»°ÎØ°½»Ò»á¤¬½Ð±é¡£ÃËÀ¥²¥¹¥È¤ÏÀõÍøÍÛ²ð¡£