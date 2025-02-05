ÆüËÜ¿Í¤Î»à°øÂè6°Ì¡Ö¸íÓëÀÇÙ±ê¡×¤¬²þÁ±!?70Âå¸åÈ¾½÷À¤ËÂçÃ«µÁÉ×°å»Õ¤¬´«¤á¤¿¥±¥¢¡õ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤Ï¡©¡ã¤Î¤ÉÇ¯Îð¡ä¤òÈ½Äê¤¹¤ë´ÊÃ±¥Æ¥¹¥È¤â¾Ò²ð
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡ÖÎáÏÂ5Ç¯¡Ê2023¡Ë¿Í¸ýÆ°ÂÖÅý·×¡Ê³ÎÄê¿ô¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»à°ø½ç°Ì¤ÎÂè5°Ì¤ÏÇÙ±ê¡¢Âè6°Ì¤Ï¸íÓëÀÇÙ±ê¤Ç¡¢Î¾¼Ô¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÁ´ÂÎ¤Î8.6%¤òÀê¤á¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤«¡¢°å³ØÇî»Î¤Ç¸ÆµÛ´ïÀìÌç°å¤ÎÂçÃ«µÁÉ×ÀèÀ¸¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê·¹¸þ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢ÇÙ±ê¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¹âÎð¼Ô¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ç¯Îð¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉË´¤¯¤Ê¤ë¿Í¤Î¿ô¤âÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÂçÃ«ÀèÀ¸¤¬ÇÙ±ê¡¦¸íÓëÀÇÙ±ê¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Ãø½ñ¡Ø¡Ö¤è¤¯¤à¤»¤ë¡×¡Ö¤»¤¹þ¤à¡×¿Í¤Î¤ª½õ¤±BOOK¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤Î¤ÉÇ¯Îð¤òÈ½Äê¤Ç¤¤ë¡¢°û¤ß¹þ¤ßÎÏ¥Æ¥¹¥È¤ÎÊýË¡
* * * * * * *
¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Î¤É¤ÏÏ·¤±¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡°û¤ß¹þ¤ßÎÏ¥Æ¥¹¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦
°û¤ß¹þ¤àÎÏ¡Ê°û¤ß¹þ¤ßÎÏ¡Ë¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¸íÓë¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ïº£¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î°û¤ß¹þ¤ßÎÏ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤«¡¢´ÊÃ±¤Ê¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Î¤ÉÇ¯Îð¤òÈ½Äê¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²¼¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Î¤ÉÊ©¤Ë»Ø¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢30ÉÃ´Ö¤ÇÂÃ±Õ¤Î°û¤ß¹þ¤ß¡Ê¶õÓë²¼¡ã¤«¤é¤¨¤ó¤²¡ä¡Ë¤¬²¿²ó¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
10²ó°Ê¾å¡¢¶õÓë²¼¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¼ã¤¤¿ÍÊÂ¤ß¤Î°û¤ß¹þ¤ßÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£40¡Á50Âå¤Ç10²ó¶õÓë²¼¤Ç¤¤ë¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¡¢°û¤ß¹þ¤ßÎÏ¤ÏÇ¯Îð¤È¤È¤â¤ËÄã²¼¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¶õÓë²¼¤Î²ó¿ô¤¬£µ²ó°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸íÓëÀÇÙ±ê¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
°û¤ß¹þ¤àÎÏ¤ÏÇ¯Îð¤È¤È¤â¤ËÄã²¼¡££µ²ó°Ê²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÍ×Ãí°Õ¡ª
°û¤ß¹þ¤ßÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ê¤É¤ÇÓë²¼µ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¤Õ¤ë¤¤Ê¬¤±¤ëÊýË¡¤Ç¡¢Àµ¼°¤ÊÌ¾¾Î¤Ï¡Öµ¡Ç½ÅªÓë²¼¾ã³²¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¥Æ¥¹¥È¡ÊÈ¿ÉüÂÃ±ÕÓë²¼¥Æ¥¹¥È¡Ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£30ÉÃ´Ö¤Î¶õÓë²¼¤Ç30Ì¾¤Î·ò¾ï¼ãÇ¯¼ÔÊ¿¶Ñ£·.£´²ó¡¢30Ì¾¤Î·ò¾ï¹âÎð¼ÔÊ¿¶Ñ£µ.£¹²ó¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¡Ø¡Ö¤è¤¯¤à¤»¤ë¡×¡Ö¤»¤¹þ¤à¡×¿Í¤Î¤ª½õ¤±BOOK¡Ù¤è¤ê¡ä
»ä¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤¬¾å¤Î¥°¥é¥Õ¤Ç¤¹¡£Ä´ºº¤·¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÁí¿ô¤Ï£´£°£°¿Í°Ê¾å¡¢³ÆÇ¯Âå50¿Í°Ê¾å¤Ç¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤¢¤ë¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¡Ö¤è¤¯¤à¤»¤ë¡×¡Ö¤»¤¹þ¤à¡×¿Í¤Î¤ª½õ¤±BOOK¡Ù¡ÊÃø¡§ÂçÃ«µÁÉ×¡¿¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë
¥°¥é¥Õ¤Ë¼¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¯ÂåÊÌ¤Î¶õÓë²¼¤ÎÊ¿¶Ñ²ó¿ô¤Ï¡¢Ç¯Îð¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤È¤â¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°û¤ß¹þ¤ßÎÏ¤Ï¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¯·¹¸þ¤¬¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
²¼¤ÎÉ½¤Ç¡¢¤Î¤ÉÇ¯Îð¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶õÓë²¼¤Î²ó¿ô¤¬£µ²ó°Ê²¼¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Î¤ÉÇ¯Îð¤¬70Âå°Ê¾å¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸íÓëÀÇÙ±ê¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¡Ø¡Ö¤è¤¯¤à¤»¤ë¡×¡Ö¤»¤¹þ¤à¡×¿Í¤Î¤ª½õ¤±BOOK¡Ù¤è¤ê¡ä
¤»¤¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼£¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¸íÓëÀÇÙ±ê¤¬¸¶°ø¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡©
¸íÓëÀÇÙ±ê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
70Âå¸åÈ¾¤Î½÷À¤Ï¡¢ÈùÇ®¤¬½Ð¤Æ¤»¤¤¬Ä¹°ú¤¯¤³¤È¤¬ÉÑÈË¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã±¤Ë¼«Ê¬¤Ï¤«¤¼¤ò¤Ò¤¤ä¤¹¤¤ÂÎ¼Á¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¾É¾õ¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤¹¤¿¤á¡¢½÷À¤Ï»ä¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò¼õ¿Ç¡£¥¨¥Ã¥¯¥¹Àþ¸¡ºº¤È£Ã£Ô¡Ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼ÃÇÁØ»£±Æ¡Ë¤Ç±¦ÇÙ¤ËÇÙ±ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼£ÎÅ¤·¤ÆÇÙ±ê¤Ï¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½÷À¤Ï¤½¤Î¸å¤âÇÙ±ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸¶°ø¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÇÙ±ê¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥±¥¢¡õ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°
¤½¤³¤Ç½÷À¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤¿¤º¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢60Âå¤«¤é¿å¤ò°û¤à¤È¤à¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¿©»ö¤Ç¤à¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿Ìë´Ö¤Î¤»¤¤ÇÌÜ³Ð¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÌë´Ö¿çÌ²Ãæ¤ÎÂÃ±Õ¤Î¸íÓë¡ÊÉÔ¸²À¸íÓë¡Ë¤Ë¤è¤ëÇÙ±ê¤òµ¿¤¦·Ð²á¤Ç¤¹¡£Ìë´Ö¤Ë¤»¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸íÓë¤·¤¿ÂÃ±Õ¤òÅÇ¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢½÷À¤Ë¤Ï¸ý¹Ð¥±¥¢¤È¡¢Ëè¿©Á°30ÉÃ¤ÎÂÃ±Õ¤ò°û¤ß¹þ¤àÎý½¬¤ò¤¹¤¹¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸ý¹ÐÆâºÙ¶Ý¤òÂ¿¤¯´Þ¤ó¤ÀÂÃ±Õ¤Î¸íÓë¤¬ÌäÂê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¸ý¹Ð¥±¥¢¤Ç¸ý¤ÎÃæ¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¡¢°û¤ß¹þ¤ßÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¤Î¤É¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÇÙ±ê¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹°ú¤¯¤»¤¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÂµ¤¤¬µ¿¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸íÓëÀÇÙ±ê¤Ï¤½¤Î£±¤Ä¤Ç¤¹¡£¡Ö¤»¤¤¬Ä¹°ú¤¯¤³¤È¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÊüÃÖ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¡Ø¡Ö¤è¤¯¤à¤»¤ë¡×¡Ö¤»¤¹þ¤à¡×¿Í¤Î¤ª½õ¤±BOOK¡Ù¤è¤ê¡ä
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¡Ö¤è¤¯¤à¤»¤ë¡×¡Ö¤»¤¹þ¤à¡×¿Í¤Î¤ª½õ¤±BOOK¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£