映画『女神降臨 Before 高校デビュー編』『女神降臨 After プロポーズ編』二部作より、主演するKoki,の22歳の誕生日である本日2月5日、最新予告とポスタービジュアルが解禁。新キャストとして鈴木えみと津田健次郎の出演が発表された。主題歌はシンガーソングライター・Kucciの「ときめき」に決まった。本作は、韓国発の大ヒットWEBマンガ『女神降臨』(yaongyi著)を実写映画化。前編が『女神降臨 Before 高校デビュー編』として3月20日に、後編が『女神降臨 After プロポーズ編』として5月1日に、二部作連続公開される。

誰もが憧れる‟女神“として完璧な学校生活を送りながらも、誰にも言えないすっぴんの秘密をもつ主人公・谷川麗奈を演じるのは、Koki,。そんな麗奈を奪い合う同級生の1人、神田俊役には渡邊圭祐。俊と因縁の仲で、麗奈に心奪われるもう1人の同級生、五十嵐悠役を綱啓永が演じる。地味でさえない容姿から、いじめられ不登校になっていた麗奈はカリスマメーキャップアーティスト・セレーナの動画に出合い、メークの世界を知り、誰もが振り向く<女神>へと大変身を遂げる。絶対にバレてはいけない<すっぴん>を隠し、転校先で華やかな人生再スタートを目指す麗奈だが…すっぴんがバレて大ピンチに?予告では、麗奈の<すっぴん>姿の秘密を知るクールで謎多き同級生、【氷の王子】こと神田俊(渡邊圭祐)を警戒しながらも徐々に2人の距離が縮まっていく様子や、麗奈の<女神>姿しか知らない歌手を夢見る情熱的な【御曹司】五十嵐悠(綱啓永)からは「俺を選べよ」と、ストレートな熱烈アプローチされるシーンなどが新たに盛り込まれている。2人のイケメンの間で揺れ動く麗奈、そして俊と悠の過去に隠されたとある秘密も相まって、“すっぴん”が鍵を握る、バレたら終了? な究極の三角関係がここからヒートアップ。麗奈の華麗なる女神人生の行方はどうなってしまうのか? さまざまな秘密を抱えたまま、2つの恋はノンストップ&最高潮な展開に。さらに今回解禁された本予告で「メイクの世界へようこそ」と麗奈をいざなうカリスマメーキャップアーティストのセレーナ役として鈴木えみの出演が明かされた。セレーナは不登校だった麗奈がメークと出合うきっかけとなる人物で、本作のテーマでもある「なりたい自分になることを諦めない」という麗奈の強い思いを支える重要なキャラクター。鈴木えみは、主演を務めた『bird call』(2006)以来、約20年ぶりの映画出演となり、カリスマメーキャップアーティストという役どころに説得力をふんだんに持たせる変わらぬ美しさを本作でも披露している。劇中のセレーナのビジュアルは鈴木自身のセルフメークによるものという。さらに、神田俊の父親・神田隆雄役として、声優・俳優の津田健次郎が出演。神田隆雄は、俊の父にして世界で活躍する人気俳優というグローバルな人物で、俊とは複雑な関係性でありながらも、麗奈の夢を応援し、道を切り開く手助けをする重要な役どころ。チャーミングな笑顔と端正な顔立ちがそっくりな津田健次郎と渡邊圭祐のイケメン親子共演も見どころだ。そんな鈴木と津田は、2月12日に行われる『女神降臨 Before 高校デビュー編』完成披露試写会にも登壇が決定している。本映像でも使用されている主題歌は、シンガーソングライター・Kucciのデビュー曲で、本作のために、Koki,演じる主人公・麗奈の心情を映画台本から読み解いて書き下ろしたという「ときめき」。さらに、Kucciは、本編内で綱啓永演じる五十嵐悠が歌う劇中歌「特別なんて」の作詞作曲も担当。綱は本作のために歌唱とギターを猛特訓したという。映画『女神降臨 Before 高校デビュー編』は3月20日、『女神降臨 After プロポーズ編』は5月1日より公開。※鈴木えみ、津田健次郎、Kucciからのコメント全文は以下の通り。<コメント全文>■鈴木えみ(セレーナ 役)本当に久しぶりの映画出演だったのですが、キラキラなラブコメに参加できてとても新鮮で光栄です。撮影しながら、むか〜しむかしの気持ちが蘇りそうでした(笑)。私が演じたカリスマメイクアップアーティストのセレーナは、麗奈がメイクに目覚めるきっかけの人。その後の麗奈の人生を大きく変える役どころということで、台詞ひとつひとつの重みだったり、セレーナ自身がカリスマ性のある存在として映るように第一線で活躍するメイクアップアーティストの方々を思い出しながら演じました。私は普段からメイクが大好きでメイク関連のお仕事も多いので、今回はセルフメイクで撮影に臨みました。しっかりメイク感を感じられる、説得力のある顔を作りましたのでぜひ注目していただけたら嬉しいです。■津田健次郎(神田隆雄 役)青春ラブコメにはご縁があると思っていなかったので、オファーをいただいた時はびっくりしました。「知ってる、その世界! でも僕の行く世界じゃないかも」と。ですが脚本を読ませていただいたときに、主人公たちの恋愛だけでなく成長の物語も含まれていて、こんなキラキラした世界があったら良いなと思い微笑ましく感じました。今までのラブコメにない新しい要素、魅力的なキャラクターがたくさん詰まっているエンタメで、僕個人としても非常に楽しめました。神田隆雄は俊の父親であり、麗奈の未来にも関わってくるキーパーソン。今までにあまりやってなかったタイプの役ですごく新鮮でした。ラブコメやキュンキュンが好きな全世代の皆さんにぜひご覧いただけたらと思います。■Kucciこの度、映画『女神降臨』の主題歌を担当させていただく、シンガーソングライターのKucciです!3/20(木)配信リリースのデビューシングル「ときめき」は、全体的にはポップな曲ですが、ただ明るいだけの曲にはしたくなくて。主人公の麗奈が抱えるコンプレックス、それに向き合う中での弱音や本音もしっかり嘆く。ただそこで終わりではなく、理想と現実の間にいる「なりたい自分を諦めない自分」を全肯定できたらいいなと、そんな想いを込めて作りました。主演のKoki,さんとお会いする機会もあったのですが、優しくて気さくな人柄も滲み出ていてとても素敵な方でした。私の目を見て話を聞いてくださって、その優しさのおかげですごく楽しい時間を過ごさせていただき、ますます本作への愛情が深まりました。主題歌を通して、たくさんの「ときめき」を女神降臨ファンの皆様と共有できましたら嬉しいです。