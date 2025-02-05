¿Íµ¤ÀäÄº»þ¤Ë2Ç¯¤ÇÂà¼Ò¡¦¸µ¥Õ¥¸½÷»Ò¥¢¥Ê¡¢48ºÐ¤Î¶á±Æ¤Ë¾×·â¡¡º£·î¥é¥¸¥ª¤Ë½Ð±é¡¡¸½ºß¤Ï¥¢¥í¥Þ¥»¥é¥Ô¥¹¥È
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦Âç¶¶¥Þ¥¤¬¡¢3Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤ÀäÄº»þ¤Ë2Ç¯¤ÇÂà¼Ò¡¦¸µ¥Õ¥¸½÷»Ò¥¢¥Ê¡¢¸½ºß¤Î»Ñ¤Ë¾×·â¡Ê4Ëç¡Ë
¡¡Âç¶¶¤Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥é¥Ü¡Á¤·¤¢¤ï¤»Social Design¡Á¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¡2025¡¿2¡¿1¡ÊÅÚ¡Ë ¡¢2¡¿8¡ÊÅÚ¡Ë07¡§40¡¼08¡§00¡×¡Ö¥¢¥í¥Þ¥»¥é¥Ô¡¼¤Î¤ªÏÃ¤ä¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¶Ã¤¯¤Ù¤¤Û¤É¼ã¡¹¤·¤¤´ã¶À»Ñ¤Î¶á±Æ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎò»Ë¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Ë¡¡¤ªÀ¼¤«¤±¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£¼«Á³ÂÎ¤ÎÂÐÏÃ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ªÏÃ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ¡ÖSTORIES¤Ç¤Î¤´°ÆÆâ¤Ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¡Åê¹Æ¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡2½µÏ¢Â³¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢Âè1²óÌÜ¤Ï¤¢¤È¿ô»þ´Ö¡©radiko¤Ç¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡ÊÅö»þ¤ò¡ËÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¶Ï¤«2Ç¯¤Ç¤Î°úÂà¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Âç¶¶¥Þ¥
1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£1999Ç¯4·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò¡¢ÍâÇ¯¤Ë¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2000¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ê¡¼¥¹¤Î¤ª»Å»ö3¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë´Ç¸îÉØÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤Ë¡£2001Ç¯3·î¤ËÂà¼Ò¡£2023Ç¯3·îÊüÁ÷¤Î¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¥¢¥í¥Þ¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤ËÅ¾¿È¤·¡¢¥¢¥í¥Þ¶õ´Ö¤Î±é½Ð¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥¢¥í¥Þ¥Ö¥é¥ó¥É³«È¯¡¢ÀºÌý¤ÎÃÏ»ºÃÏ¾Ã¡¢¹Ö±é¡¦¼¹É®¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°Ãæ¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÂç¶¶¥Þ¥¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@maki_ohashi¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤ÀäÄº»þ¤Ë2Ç¯¤ÇÂà¼Ò¡¦¸µ¥Õ¥¸½÷»Ò¥¢¥Ê¡¢¸½ºß¤Î»Ñ¤Ë¾×·â¡Ê4Ëç¡Ë
¡¡Âç¶¶¤Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥é¥Ü¡Á¤·¤¢¤ï¤»Social Design¡Á¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¡2025¡¿2¡¿1¡ÊÅÚ¡Ë ¡¢2¡¿8¡ÊÅÚ¡Ë07¡§40¡¼08¡§00¡×¡Ö¥¢¥í¥Þ¥»¥é¥Ô¡¼¤Î¤ªÏÃ¤ä¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¶Ã¤¯¤Ù¤¤Û¤É¼ã¡¹¤·¤¤´ã¶À»Ñ¤Î¶á±Æ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡ÊÅö»þ¤ò¡ËÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¶Ï¤«2Ç¯¤Ç¤Î°úÂà¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Âç¶¶¥Þ¥
1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£1999Ç¯4·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò¡¢ÍâÇ¯¤Ë¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2000¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ê¡¼¥¹¤Î¤ª»Å»ö3¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë´Ç¸îÉØÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤Ë¡£2001Ç¯3·î¤ËÂà¼Ò¡£2023Ç¯3·îÊüÁ÷¤Î¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¥¢¥í¥Þ¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤ËÅ¾¿È¤·¡¢¥¢¥í¥Þ¶õ´Ö¤Î±é½Ð¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥¢¥í¥Þ¥Ö¥é¥ó¥É³«È¯¡¢ÀºÌý¤ÎÃÏ»ºÃÏ¾Ã¡¢¹Ö±é¡¦¼¹É®¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°Ãæ¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÂç¶¶¥Þ¥¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@maki_ohashi¡Ë