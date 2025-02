さまざまな自動車のカスタムを手掛けるDAMDは4日までに、1月30日に発表されたスズキ『ジムニー ノマド』のボディキット発売に向け開発をスタートしたことを明かし、完成イメージCGを公開した。同社は、これまで『ジムニー』『ジムニーシエラ』向けボディキットとして定番商品となった「little G. ADVANCE」「little G. TRADITIONAL」 「little D.」という3つスタイルを『ジムニー ノマド』へコンバート。

古き良きデザインコンセプトを引き継ぎ、より先進的で現代的なアプローチとなった「little G. ADVANCE for JIMNY NOMADE」。スクエアフォルムをより強調したデザインと英国クロスカントリーな無骨で凛とした出で立ちで、往年の名車をモチーフとした遊び心をくすぐる「little D. for JIMNY NOMADE」。「歳月を経ても愛され続けるデザイン」というコンセプトは伝統として現代にも継承され続けており、伝統の始まりとなった高貴なフォルムを、ダムド流ニューレトロデザインした「little G. TRADITIONAL for JIMNY NOMADE」を展開する。同社は、各ボディキットを2025年内の発売を目指して開発を進めるとしている。