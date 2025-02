「感情的」であることは「悪い」ことか…「理性」に自信のある人が陥りがちな「ジレンマ」

私たちは、感情的になりたい。

片想いの相手にときめきたいし、くだらないことで友だちと笑い転げたいし、理不尽な上司には思いきり怒鳴りたい。

でも、現実には常に厳しい。

片想いの相手にはフラれるかもしれないし、友だちとは定期的に連絡をとらないといけないし、上司に怒鳴ったりなんかしたら……(考えたくもない)。

「物語」は、私たちの願いを叶えてくれる。

感情を求めて私たちは、ラブストーリーに、ホラーに、SFに、コメディに、そしていつしかSNSに、手を伸ばすようになった。

感情に身を委ねて「いいね」を押すうちに、私は混乱してくる。

私の感情はどこにあるのだろうか。

今ここにある感情は、ほんとうに私のものなのだろうか。

現代社会を覆い尽くす、過剰な「感情」に違和感を感じるあなたへ。

美学者・難波優輝氏による【連載】「物語批判の哲学」第3回へようこそ。

【連載】「物語批判の哲学」第3回:私の気分は誰のもの?・後篇

「物語的足場」が抱える問題

第3回・中篇では、「物語」という足場が、人びとを苦しめる「情動の規範」を改訂する可能性を秘めていることを示した。ここからは、その足場が抱える問題について詳しく見ていこう。

しかし、情動の再フレーミングを物語を介して行うこと、すなわち、物語的足場をリデザインすることには、二点の問題がある。

第一に、本連載の第二回で論じたように、自己語りは改訂排除性や目的閉塞性をもっている。それゆえ、主流の物語に抵抗しうる自己語りもまた、他人との相互の会話なしでは問題のある自己像を作り上げていくことになるだろう。物語という足場はあまり頼りにならない足場のように思われる。

第二に、物語による情動の再フレーミングはうまくいかないかもしれない。なぜなら、物語に対する情動反応の適切さは、現実の出来事に対する情動反応の適切さとは異なるからだ。

哲学者のジョナサン・ギルモアは『適切な想像(apt imaginings)』(2020)で、現実の対象に対する情動の規範と物語に対する情動の規範は異なる、と主張する(Gilmore 2020)。

たとえば、映画のサウンドトラックは、物語の登場人物たちには聞こえないし、関係がないが、観客である私たちには、情動を喚起させうる。あるいは、映画においてはしばしば、登場人物が「肉体的に醜かったり奇形であったりする」ことで、私たちはその登場人物に対して「道徳的に軽蔑的であったり脅威的であったりする」と感じるように誘導される。

このように、現実とは異なるフレームが物語では採用される。それにより、何が適切な情動なのかが変化する。

「カーチェイスを快くスリリングなものとしてフィクションで表現するためには、それが引き起こす巻き添えの破壊や傷害、その他私たちが推測しそうな代償の重要性を薄め、『捕まりたくない』というフィクションの主人公と共通する願望に私たちの焦点を合わせる必要があるかもしれない」(Gilmore 2020)

そのため、物語に対する適切な情動的反応を学ぶことができても、それが世界に対する適切な情動的反応を学んだことにはならないケースもよくあるように思われる。

たとえば、前述のとおり、しばしば「映画で登場人物が肉体的に醜かったり奇形であったりすることで、私たちが登場人物を道徳的に軽蔑的であったり脅威的であったりするように誘導される〔原文ママ〕」が(Gilmore 2020)、これをそのまま現実の世界の情動的な理解にスライドしたら、目も当てられない差別主義者の出来上がりだ。

だから、物語をどれだけ鑑賞しても、私たちが世界で感じる情動とは異なるルールで情動を感じる能力が高まるばかりなのである。

物語という足場は、虚構的な足場であり、そこで使える情動の正しさは、現実には使えないものなのかもしれない。

そもそも「適切な情動」なんてあるのか

とはいえ、この議論を経たうえで、特定の道徳的に優れた物語を用いることで、世界に対する「適切な情動的反応」をより望ましいものに更新し置き換えることを目指す、というアプローチはありうる。

たとえば、マーガレット・アトウッドによる『侍女の物語』(1985)では、女性が抑圧された世界を淡々と描いていく。だが、読み手はその社会に対する薄気味悪さと静かだが確かな怒りを感じるように誘われる。

しばしばスペキュラティブフィクションは、「あるべき未来」を描いたり、逆に「あるべきではない未来」を描くことで、人びとの情動を掻き立て、それにより、人びとに別の選択の可能性を指し示すことができる。

スペキュラティブフィクション:現実とは異なる社会を描くことで、現実の社会のあり方を批判するフィクション。『侍女の物語』や、季節ごとにジェンダーが変化する星に住む人びとと人類の交流を描くアーシュラ・K・ル=グウィンの『闇の左手』など。

この方向性は、物語をつくることでユートピアを想像する、という、スペキュラティブデザインやスペキュラティブフィクション論の議論と響き合う悪くないアイデアかもしれない。まったく新しい物語的足場をデザインすることで、人びとが別の情動的足場に登ることができるようになるのかもしれない。

だが、そもそも「適切な情動(appropriate emotion)」とはなんだろうか。

適切な情動をめぐって、私たちが理想とするのは、徳のある人の情動である、と情動の哲学者、リ・ヤオは論じる(Yao 2024)。情動が世界をどう捉えているかという表象的正確性と、徳や価値観の問題は不可分である。

言い換えれば、「感情を正しく抱くこと」は、しばしば「道徳的にも(より)正しい仕方で世界を捉えること」であり、両者を無理に切り離すのは、私たちの日常的な情動理解とも衝突しうるのだ。

それはほのかにディストピア的な響きを漂わせている。一つの出来事に対してたった一つの情動的反応が正しい、と主張するのは馬鹿げていることだろう。私たちはそれぞれの育ってきた環境が異なり、様々なアイデンティティをもっていて、病にあったり、障害をもっていたり、特定の時代に生きている。

一つの出来事に対する情動的反応が多様であることは、当たり前の事実であり、それに対する制限を課すようなことは馬鹿げた「情動独裁」だ。

それでは果たして、徳のある人とはどういう人なのだろうか。

それが「情動独裁者」であるとは到底思えない。徳のヴィジョンに、いまだ完璧なものはないように思われる。

「適切な情動」について議論し続ける

ここで考えられるのは、アリストテレスの古くも意義深い「中庸」の概念を呼び起こすことである。

私たちは、ある状況であるものごとに対して情動を抱く。その情動が適切な情動なのか、過剰すぎるのか過小すぎるのかについて再考することができる。もちろん、その状況のただ中ではなかなかこうした反省をする時間はない。だが、その状況のあとで、あの怒りや、あの許しは正しかったのだろうか、と反省することができる。

それは意味のないことではない。情動とは、私たちが習慣によって身につけるものなのだから、どのような情動が適切かについて、私たちは反省し習慣を変えることもできる。

そうすることで、より私たちが生きたい世界がほのみえてくるかもしれない。私たちがどんな情動を抱きたいか、どんな対象にどんな情動を抱きたいか、それらをデザインしていくことが求められる。感情的なことは政治的なことなのだ。

結局、「適切な情動」、すなわち「徳のある人の情動」へ向かうためには、物語が「あるべき情動」の提示という規範的な行為を経ていることを意識し、その規範性について、人びとの間で議論することが必要だということになるのだろう。ある物語に対する反応として適切だとされる情動は、私たちにとってより望ましい情動なのだろうか、と。

先に述べた『侍女の物語』は、素晴らしくよくできた小説である。

それが描く社会に対する怒りを抱くことは、読者として「道徳的に」「適切」である。しかし、その後に、私たちはその怒りがどういう意味で正しいのかを議論し、深め合わなくてはならない。

こうした議論は、小説をはじめとした表現媒体「だけ」では行えない。批評や議論がなければどうしようもないのだ。

たんに人びとをなるたけ多く惹きつけた情動が勝ち、ということでいいのか。

そんな馬鹿な話はない。

私たちは、作品や表現に掻き立てられたあとで、その情動をどう使用することができるのか、現実の世界でその情動がどんな位置にあるべきかを論じ合わなければならない。

情動なき世界は不可能か

そもそも、これまで論じてきたように、情動を感じる喜びが物語を用いてハックされているとしたら、情動なしで済ますことはできないだろうか。そもそも情動が問題を引き起こすのなら、私たちは可能な限り「感情的」になることを避けて、冷静に、理性的に振る舞えばいいのではないか。

しかしながら、どうもそうはいかないようだ。

これまで情動という言葉を使ってきたが、より広い概念として、「気分」というものがある。

私たちはつねに特定の「気分(mood)」のもとにある。

私たちは気分において世界を特定の仕方で切り取る。それは、私たちは特定の気分でしか世界に入り込むことができないということでもある。気分とは世界を分析するシステムなのである。

気分なしに世界を理解することはできない。そして、気分は情動へと焦点化し、情動は気分へと拡散していく。このバイオリズムのなかで私たちは生きている。

ものごとを理知的なまなざしで分析する分析家は「私は気分を感じていない」と言うかもしれない。

しかし、そうした、観相的な態度もまた、一つの気分なのである。

それは、一見無色透明に見えて、実際のところは、論理的なものへと注意を傾け、その態度自体が喜びになるような、いわば「論理的気分」なのである。

それが道徳的に他の気分よりもよい気分なのかどうかは時と場合による。ある人が悲しんでいて、同じように悲しみを共有するのではなく、ひたすらに論理的に分析するようなまなざしは、もしかすると状況を俯瞰することで解決策を見出す、「価値ある態度」になるかもしれないし、もしかすると、「非情で間抜けな分析家の態度」として非難されることになるかもしれない。

感情的であることを祝うために

私たちは様々な気分をもっている。

哲学者が何かを問題に感じる気分もあれば、パン屋がパンと向き合うときに感じる気分もあれば、子どもを育てているときに感じる気分もある。これら様々な気分を乗り移りながら、あるいは混合させながら、私たちは気分の響きの統一性を持つ世界を旅しているのである。

ちょうど西洋音楽における「調性」の概念がその代表であるが、おそらくは他の文化圏や時代でも、音の響きの統一的な雰囲気があるように。一つの響きの雰囲気から別の雰囲気へと。あるいはそのあいだで。私たちは気分している。

そういうわけで、私たちから「感情的」になることを引いたら何も残らない。何も決定することはできず、何も価値付けることもできない。

だから、気分・情動を私たちから引き算することはできない。

同時に、引き算できている、と自分のことをみなしている人は、そのとき、もっとも「感情的」な人間の一人となっている。

私たちが人間である限り、情動から逃れることはできない。

それは呪いではない。情動があるからこそ、不正義に怒り、不平等に哀しみ、大切なものを愛おしみ、傷つけられたものごとに慈愛を抱くことができる。

物語を使って私たちは情動の実験をし続けることができる。だが、物語だけでは私たちは情動の実験としては不十分なのだ。

あるべき情動を提示するのは何も物語だけに限られず、音楽・絵画・香水・味、などといった他の表現を介しても可能だろう。情動の政治学に適している表現形式は、物語に限られないことには重々承知しておくべきだ。

だが、結局、物語にせよ音楽にせよ香水にせよ、情動の批評が必要不可欠である。私たちは、情動の倫理と情動の政治学に向かって、様々な表現とともにゆっくりと歩みを進めていくことになる。

次回、「物語批判の哲学」の最終回では、私たちの適切な情動のデザインをめぐって「性格(personality)」と「キャラクター」の概念を軸にさらに考えていく。同時に、第二回で論じた自己語りの問題を回避しながら、いかに物語的徳を涵養することができるのかを、近年の徳をめぐる議論と物語の哲学をかけ合わせながら考えていきたい。

