¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¢¹ñÏ¢¿Í¸¢Íý»ö²ñ¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¡¡1´üÌÜ¤Î2018Ç¯¤Ë¤âÎ¥Ã¦
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¹ñÏ¢¿Í¸¢Íý»ö²ñ¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè°ì¼¡À¯¸¢¤Î»þ¤ËÂ³¤¡¢2²óÌÜ¤ÎÎ¥Ã¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¢¹ñÏ¢¿Í¸¢Íý»ö²ñ¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¡¡1´üÌÜ¤Î2018Ç¯¤Ë¤âÎ¥Ã¦
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï4Æü¡¢¹ñÏ¢¿Í¸¢Íý»ö²ñ¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤È¡¢UNRWA¡á¹ñÏ¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÆñÌ±µßºÑ»ö¶Èµ¡´Ø¤Ø¤Î»ñ¶âÄó¶¡Ää»ß¤ò»Ø¼¨¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥æ¥Í¥¹¥³¡á¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤ä¡¢¹ñÏ¢¤ËÂÐ¤¹¤ëµò½Ð¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¹ñÏ¢¤Î»ñ¶â¤ÎÂçÉôÊ¬¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤¬µò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´°÷¤¬µò½Ð¤¹¤Ù¤¤Ç¡¢ÉÔ¸øÊ¿¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¹ñÏ¢¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ë±¿±Ä¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤âÏÃ¤·¡¢²þ³×¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦°µÎÏ¤ò¤«¤±¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢1´üÌÜ¤Î2018Ç¯¤Ë¤â¡¢¿Í¸¢Íý»ö²ñ¤ÎÍý»ö¹ñ¤ËÃæ¹ñ¤Ê¤É¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌäÂê»ë¤·¤ÆÎ¥Ã¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°À¯¸¢¤Î¤â¤È¤ÇÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¸å,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
À¸²Ö,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¿À»ö,
»ûÅÄ²°,
¾²ÃÈË¼,
¥Í¥¸,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°