¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÏÂÅÄµ£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤¬¾åÂôÄ¾Ç·¤ò¸Æ¤Ó»ß¤á¤¿ÍýÍ³¡¡ÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡Öµ®½Å¾ðÊó¡×
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë¸Æ¤Ó»ß¤á¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡½¡½¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎµÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡ÊÀ¸ÌÜ¤ÎÅÎ±¿Æ°¸ø±à¡Ë¤Ï£´Æü¤ÇÂè£±¥¯¡¼¥ë¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡£Î£Ð£ÂÄÌ»»£·£°¾¡¤ò¸Ø¤ëÊä¶¯¤ÎÌÜ¶Ì¡¦¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¡Ê£³£°¡áÁ°¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢º£¥¯¡¼¥ë¤Ç£²ÅÙ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡£Ç®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¤¹¤´¤¯¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê°õ¾Ý¤ò¸ì¤ê¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¤ÎÀºÅÙ¡¢ÊÑ²½µå¤Î¥¥ì¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤±¤É¡¢ÊÑ²½ÎÌ¤â´Þ¤á¤Æ¡ÊÁí¹çÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¡Ë´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤ËÄË¤á¤¿±¦¥Ò¥¸¤â½çÄ´¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¿ôÃÍ²½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¥Û¥Ã¥×À®Ê¬¡×¡ÖÊÑ²½µå¤Î½Ä¡¢²£¤ÎÊÑ²½ÎÌ¡×¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¿Ø¤«¤é´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ËÜ¿Í¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÏÃÆÆ»Â¬Äê´ï¤Î¿ôÃÍ¤ò£±µå¤´¤È¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¡Ö¤³¤ÎÎÏ´¶¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÊÑ²½µå¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¶Ê¤¬¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤Èµå¼Á¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶¯¤¤´¨ÇÈ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢±¦¥Ò¥¸¤Î¥±¥¢¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤Ê¤¬¤é¤ÎÅêµå¡£¥¢¥Ô¡¼¥ë¤è¤ê¤â¾õÂÖ¤è¤¯Åê¤²¤é¤ì¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë°Õ¿Þ¤ÎÊý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃ¡¤½Ð¤µ¤ì¤¿¹â¿ôÃÍ¤¬¼ÂÎÏ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë½é¤á¤Æ¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×¡£Á°Æü£³Æü¤Ë¤Ï¡¢ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤òÂà¤¤¤¿Âë¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦ÏÂÅÄµ£µåÃÄÅý³çËÜÉôÉÕ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ê£´£³¡Ë¤Ë¸Æ¤Ó»ß¤á¤é¤ì¤¿¡££²¿Í¤À¤±¤Î²ñÏÃ¤Ï£³£°Ê¬¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¡£
¡¡ÏÂÅÄ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖËÍ¤«¤éÀ¼¤ò³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î¤³¤È¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡£¸þ¤³¤¦¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¡Ë¤Ç¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊø¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë»÷¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£ËÜµòÃÏ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÏÃ»¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤ÇÇ¯¡¹²þÎÉ¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìºòÇ¯¡¢ºòÇ¯¤È¥á¥¸¥ã¡¼»ÅÍÍ¤ØÃÊ³¬Åª¤Ë¡Ö¹Å²½¡×¤µ¤ì¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¾åÂô¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤µ®½Å¤ÊºÇ¿·¾ðÊó¤ò¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤«¤éÄ¾¡¹¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿·Á¤À¡£
¡Ö£±Ç¯´Ö¥±¥¬¤·¤Ê¤¤¤ÇÅê¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤â¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î¡Ë²Æì¤ÈµÜºê¤Çµ¤¸õ¤¬°ã¤¦¡£¡ÊÊÆ»þÂå¤Î¡Ë¥Õ¥í¥ê¥À¤È¤â°ã¤¦¡£´¨¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÊÏÂÅÄ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¡£½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤¿¾åÂô¤Ø¤Î´üÂÔÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£