◆鈴木えみ・津田健次郎「女神降臨」出演決定

【モデルプレス=2025/02/05】Koki,が主演を務める映画『女神降臨 Before 高校デビュー編/After プロポーズ編』(前編:3月20日公開/後編:5月1日公開)より追加キャストが解禁され、モデルの鈴木えみ、俳優・声優の津田健次郎の出演が決定。鈴木が映画に出演するのは、約20年ぶりとなる。今回、麗奈をいざなうカリスマメイクアップアーティストのセレーナ役として、鈴木の出演が決定。セレーナは、不登校だった麗奈がメイクと出会うきっかけとなる人物で、本作のテーマでもある「なりたい自分になることを諦めない」という麗奈の強い思いを支える重要なキャラクター。鈴木は、主演を務めた『bird call』(2006)以来、約20年ぶりの映画出演となり、カリスマメイクアップアーティストという役どころに説得力を持たせる変わらぬ美しさを本作でも披露。劇中のセレーナのビジュアルは鈴木自身のセルフメイクによるものである。

◆Koki,主演「女神降臨」

◆鈴木えみ(セレーナ役)コメント

◆津田健次郎(神田隆雄役)コメント

さらに、神田俊(渡邊圭祐)の父親・神田隆雄(かんだ・たかお)役として、津田の出演が決定。隆雄は、俊の父にして世界で活躍する人気俳優というグローバルな人物で、俊とは複雑な関係性でありながらも、麗奈の夢を応援し、道を切り開く手助けをする重要な役どころ。チャーミングな笑顔と端正な顔立ちがそっくりな津田と渡邊のイケメン親子共演に注目が集まる。鈴木と津田は、2月12日に行われる『女神降臨 Before 高校デビュー編』完成披露試写会にも登壇が決定している。原作は、2018年から「LINEマンガ」で連載された韓国発のヒットWEBマンガ「女神降臨」(yaongyi著)。フルカラー&縦型スクロールというWebtoonの特性を生かした美麗なキャラクター描写や、魅力的なメイクのTIPS、そして思わず感情移入してしまう主人公の喜怒哀楽溢れる顔芸など、<美>と<エンタメ>が共鳴する傑作マンガとして日本中のZ世代の心を掴んだ。そんな本作が、前編を『女神降臨 Before 高校デビュー編』として3月20日に、後編を『女神降臨 After プロポーズ編』として5月1日に、二部作連続公開される。誰もが憧れる“女神”として完璧な学校生活を送りながらも、誰にも言えないすっぴんの秘密をもつ主人公・谷川麗奈をKoki,、麗奈を奪い合う同級生の1人・神田俊を渡邊、俊と因縁の仲で麗奈に心奪われるもう1人の同級生・五十嵐悠を綱啓永が演じる。(modelpress編集部)本当に久しぶりの映画出演だったのですが、キラキラなラブコメに参加できてとても新鮮で光栄です。撮影しながら、むか〜しむかしの気持ちが蘇りそうでした(笑)。私が演じたカリスマメイクアップアーティストのセレーナは、麗奈がメイクに目覚めるきっかけの人。その後の麗奈の人生を大きく変える役どころということで、台詞ひとつひとつの重みだったり、セレーナ自身がカリスマ性のある存在として映るように第一線で活躍するメイクアップアーティストの方々を思い出しながら演じました。私は普段からメイクが大好きでメイク関連のお仕事も多いので、今回はセルフメイクで撮影に臨みました。しっかりメイク感を感じられる、説得力のある顔を作りましたのでぜひ注目していただけたら嬉しいです。青春ラブコメにはご縁があると思っていなかったので、オファーをいただいた時はびっくりしました。「知ってる、その世界!でも僕の行く世界じゃないかも」と。ですが脚本を読ませていただいたときに、主人公たちの恋愛だけでなく成長の物語も含まれていて、こんなキラキラした世界があったら良いなと思い微笑ましく感じました。今までのラブコメにない新しい要素、魅力的なキャラクターがたくさん詰まっているエンタメで、僕個人としても非常に楽しめました。神田隆雄は俊の父親であり、麗奈の未来にも関わってくるキーパーソン。今までにあまりやってなかったタイプの役ですごく新鮮でした。ラブコメやキュンキュンが好きな全世代の皆さんにぜひご覧いただけたらと思います。【Not Sponsored 記事】