¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥Õ¥©¡¼¥ÈÅìµþ¡¡3·î¤Ë°ì¿·¡È¤è¤ê¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¡ÉË×ÆþÂÎ¸³¤Ø
Åìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥Õ¥©¡¼¥ÈÅìµþ¡×¤¬¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡áË×Æþ·¿ÂÎ¸³¡×¤¬¤Ç¤¤ë¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥Õ¥©¡¼¥ÈÅìµþ¡×¤Ï¡¢³«±à¤«¤é1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë3·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢1day¥Ñ¥¹¤Ç¤ÎÆþ¾ì·Á¼°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï³ÆºîÉÊ¤´¤È¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¸ÄÊÌ¥Á¥±¥Ã¥ÈÀ©¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢¸Ä¼¼¤Ç¤Î¾¯¿Í¿ôÀ©¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÂÎ¸³»þ´Ö¤òÄ¹¤¯¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¥Ç¥£¡¼¥×¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åá¡¦¿¹²¬µ£CEO¡§
°ÂÁ´¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ëÄ¶¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÀ¤³¦¡¢¤³¤ì¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¤Î»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤Î¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¤Ò¤È¤È¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡¢ËÜÅö¡¢²æ¤òËº¤ì¤ë´¶Æ°¤Ç¡¢¤Þ¤¿°ìÊâ¤òÊâ¤½Ð¤¹¡¢¤¢¤·¤¿´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¦Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¤É¤ó¤É¤óºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¤Þ¤¿4·î²¼½Ü¤Ë¤Ï¡¢¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤éÂÎ¸³¤Ç¤¤ë½é¤Î°û¿©ÉÕ¤¤Î¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼¤âÄÉ²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£