BE:FIRST、にニューシングル「Spacecraft / Sailing」本日発売。リリースを記念した生配信開催も
BE:FIRSTが、本日2月5日にニューシングル「Spacecraft / Sailing」をリリースした。
◆BE:FIRST MV
「Spacecraft」は自身初の4大ドームツアー＜BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”＞の為に書き下ろされた新曲だ。BE:FIRSTの楽曲制作を熱望し初参加のプロデューサーSAS（INIMI）、BE:FIRST楽曲には欠かせないソングライターLOAR（INIMI）とSKY-HIがコライトで制作された。BE:FIRSTの活動の勢いそのままに、「この地球ごと全部ひっくり返す」奇想天外、予想不能な展開が襲いかかるスペイシーでアブストラクトなトラックと、磨きの掛かった声の存在感で創り上げたアグレッシヴなダンスチューンとのこと。
もう一曲のタイトル曲「Sailing」は、TVアニメ『SPECIAL EDITED VERSION『ONE PIECE』魚人島編』エンディング主題歌として書き下ろされ、作詞には熱狂的なワンピースファンのSOTA、SHUNTO、RYUHEIも参加している一曲だ。ファンキーでダンサブルなトラックとメロディアスでありながら力強いトップライン、幾多の困難を仲間との固い絆で乗り越えて新たなチャレンジを繰り返すワンピースの物語と、自分達のこれ迄の歩みを照らし合わせたリリック、メンバー7人の繊細ながらも力強い唄声が融合し、「どんな嵐も追い風にしよう」とトラブルすらも楽しんで乗りこなすポジティブなバイブスがリスナーに勇気を与える爽快な1曲になっているという。
ミュージックビデオでは「陽気な音楽海賊団BE:FIRST」という世界観のもと、『ONE PIECE』へのリスペクトが込められた映像に仕上がった。アニメの映像が使用されたリリックビデオも公開中だ。
そんなBE:FIRSTは、自身初となるワールドツアー＜BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-＞の開催が決定している。本ツアーでは、2025年4月22日のロサンゼルス公演を皮切りに、ニューヨーク、ロンドン、パリなどを含むアジア、ヨーロッパ、北米の9つの国と地域、全15都市を回る。さらに、ワールドツアー後は全国10都市を回る全国ファンミーティングアリーナツアー＜BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My “BESTY” vol.2-＞の開催も決定している。
なお、本日2月5日19時からはニューシングル「Spacecraft / Sailing」のリリースを記念した生配信がLINE VOOM、YouTubeにて開催されるので、是非チェックしていただきたい。
リリース情報
2025年2月5日（水）発売
購入：https://befirst.lnk.to/6thSingle
配信：https://BEFIRST.lnk.to/Spacecraft_Sailing
［CD収録内容］※全品番共通
1.Spacecraft
2.Sailing（TVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編」エンディング主題歌）
3.誰よりも（映画「誰よりもつよく抱きしめて」主題歌）
4.I just wanna be myself 〜One of the BE:ST-02 LEO〜
全4曲収録予定
◾️LIVE盤
［SG+DVD（スマプラ対応）］
品番：AVCD-61496/B
価格：\5,665（税込）
初回仕様：紙ジャケット
初回特典（封入）：トレーディングカードA（全7種類セット封入）
初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード
［SG+Blu-ray Disc（スマプラ対応）］
品番：AVCD-61497/B
価格：\5,665（税込）
初回仕様：デジパック
初回特典（封入）：トレーディングカードA（全7種類セット封入）
初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード
［映像収録内容］（AVCD-61496/B・AVCD-61497/B）
SUMMER SONIC TOKYO MOUNTAIN STAGE 2024.8.18
1.Mainstream
2.Masterplan
3.Milli-Billi
4.Brave Generation
5.Scream
6.Set Sail
7.Boom Boom Back
8.Spin!
9.Salvia
10.SOS
11.Grow Up
12.Softly
13.Don’t Wake Me Up
14.Shining One
15.Great Mistakes
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
Filmed by WOWOW
SUMMER SONIC 2024 produced by Creativeman Productions
August 2024 at Makuhari Messe
◾️MV盤
［SG+DVD（スマプラ対応）］
品番：AVCD-61498/B
価格：\2,915（税込）
初回仕様：紙ジャケット
初回特典（封入）：トレーディングカードB（全7種類セット封入）
初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード
［SG+Blu-ray Disc（スマプラ対応）］
品番：AVCD-61499/B
価格：\2,915（税込）
初回仕様：デジパック
初回特典（封入）：トレーディングカードB（全7種類セット封入）
初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード
［映像収録内容］（AVCD-61498/B・AVCD-61499/B）
1.タイトル未定 -Music Video-
2.Sailing -Music Video-
3.タイトル未定 -Music Video Behind The Scenes-
4.Sailing -Music Video Behind The Scenes-
◾️ワンピースアニメ盤 ジャケット：ワンピースアニメ絵柄
［SG+DVD（スマプラ対応）］ワンピースアニメ盤
品番：AVCD-61500/B
価格：\2,805（税込）
初回仕様：紙ジャケット
［SG+Blu-ray Disc（スマプラ対応）］
品番：AVCD-61501/B
価格：\2,805（税込）
初回仕様：デジパック
［映像収録内容］（AVCD-61500/B・AVCD-61501/B）
1.Sailing -Music Video-
2.Sailing -Music Video Behind The Scenes-
［SG（スマプラ対応）］
品番：AVCD-61502
価格：\1,815（税込）
初回仕様：紙ジャケット
初回特典（封入）：トレーディングカードC（全7種類セット封入）
初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード
◾️初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
［SG+DVD（スマプラ対応）］初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番：AVC1-61503/B
価格：\8,580（税込）
仕様：デジパック・三方背ケース
特典：フォトブック
［SG+Blu-ray Disc（スマプラ対応）］初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番：AVC1-61504/B
価格：\8,580（税込）
仕様：デジパック・三方背ケース
特典：フォトブック
［映像収録内容］（AVC1-61503/B・AVC1-61504/B）
Music Video
1.タイトル未定 -Music Video-
2.Sailing -Music Video-
3.Guilty -Special Dance Performance Video-
4.タイトル未定 -Music Video Behind The Scenes-
5.Sailing -Music Video Behind The Scenes-
6.Guilty -Special Dance Performance Video Behind The Scenes-
SUMMER SONIC TOKYO MOUNTAIN STAGE 2024.8.18
1.Mainstream
2.Masterplan
3.Milli-Billi
4.Brave Generation
5.Scream
6.Set Sail
7.Boom Boom Back
8.Spin!
9.Salvia
10.SOS
11.Grow Up
12.Softly
13.Don’t Wake Me Up
14.Shining One
15.Great Mistakes
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
Filmed by WOWOW
SUMMER SONIC 2024 produced by Creativeman Productions
August 2024 at Makuhari Messe
配信情報
2025年2月5日（水）
・19:00〜 LINE VOOM独占配信
・19:30〜 YouTube生配信 & LINE VOOM
・20:15〜 YouTube Premium Afterparty（※YouTube Premium会員限定）
ワールドツアー情報
2025年
4月22日（火）ロサンゼルス：The NOVO
4月23日（水）サンフランシスコ：The Regency Ballroom
5月15日（木）台北：Zepp New Taipei
5月24日（土）バンコク：Samyan Mirtown Hall
6月1日（日）ロンドン：O2 Forum Kentish Town
6月3日（火）パリ：Bataclan Theatre
6月4日（水）アムステルダム：Melkweg
6月6日 (金) フランクフルト：Batschkapp
6月8日（日）ニューヨーク：Webster Hall
6月10日（火）フィラデルフィア：Keswick Theatre
6月12日（木）ワシントン：The Howard Theatre
6月14日（土）シカゴ：Copernicus Center
6月17日（火）ホノルル：Hawaii Theatre
6月28日（土）香港：会場は後日解禁
7月5日（土）シンガポール：Capitol Theatre
▼BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 特設サイト
https://befirst.tokyo/tour/worldtour2025/
ファンミーティンクツアー情報
＜BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My “BESTY” vol.2-＞
・東京・有明アリーナ
2025年11月1日（土）/ 11月2日（日）
・大阪城ホール
2025年11月8日（土）/ 11月9日（日）
・サンドーム福井
2025年11月15日（土）/ 11月16日（日）
・広島グリーンアリーナ
2025年11月22日（土）/ 11月23日（日）
・愛知・AICHI SKY EXPO HALL A
2025年11月29日（土）/ 11月30日（日）
・マリンメッセ福岡A館
2025年12月13日（土）/ 12月14日（日）
・新潟・朱鷺メッセ
2026年1月17日（土）/ 1月18日（日）
・あなぶきアリーナ香川
2026年1月24日（土）/ 1月25日（日）
・宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
2026年1月31日（土）/ 2月1日（日）
・北海道・札幌きたえーる
2026年2月14日（土） / 2月15日（日）
関連リンク
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