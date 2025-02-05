¡Ú²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Û¥Æ¥£¥¶¡¼PV¸ø³«¡ª ¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é3Ì¾¤Î¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½
ºò½Õ¥¢¥Ë¥á²½¤òÈ¯É½¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢X¤Ç´ØÏ¢¥ï¡¼¥É¤¬³Æ¼ï¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Ù¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜºî¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ä¡ä¡äPV¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ä¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë
¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Ù¤Ï¡¢Æ´¤ì¤Î¿Í¡¦º´ÌîÀô¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÃË»Ò¹»¤ËÅ¾Æþ¤·¤Æ¤¤¿¾¯½÷¡¦°²²°¿ðµ©¤ò¼è¤ê´¬¤¯³Ø±à¥É¥é¥Þ¡£
¡Ø²Ö¤È¤æ¤á¡Ù¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¤Ç1996Ç¯20¹æ¤è¤ê2004Ç¯18¹æ¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢Ã±¹ÔËÜ¤Ï²Ö¤È¤æ¤á¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤è¤êÁ´23´¬¤¬È¯Çä¡£2007Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ²½¤ò´ü¤Ë°¦Â¢ÈÇ¡ÊÁ´12´¬¡Ë¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×1700ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ºî¤À¡£
PV¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë°²²°¿ðµ©¡¢º´ÌîÀô¡¢ÃæÄÅ½¨°ì3Ì¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë3¿Í¤Î¥¥ã¥¹¥È¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡£
°²²°¿ðµ©Ìò¤Î»³º¬åº¤Ï¡Ö Èà½÷¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¸¶ºî¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡¢¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤ÆÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤·¤¿³§ÍÍ¡¢Á´¤Æ¤Î²Ö¤¶¤«¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
º´ÌîÀôÌò¤ÎÈ¬ÂåÂó¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤â¤Ä¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸ÂÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤ä¶¦±é¤¹¤ë³§ÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ÃæÄÅ½¨°ìÌò¤Î¸ÍÃ«µÆÇ·²ð¤Ï¡Ö¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤ÊÃæÄÅ¤È°ì½ï¤ËºîÉÊ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¡×
¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯2·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¡ÊÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¡Ë¤Î¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó60Å¸Ë¾Âæ¤Æ¤ó¤Ü¤¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤Æ¡¢Ãæ¾òÈæ¼ÓÌéÀèÀ¸¤Î½é¤Î¸¶²èÅ¸¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£230ÅÀ°Ê¾å¤Îµ®½Å¤Ê¸¶²è¤äÀ½ºîÊª¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨¤Î¤Û¤«¡¢ËÜÅ¸¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤Æ¤ó¤Ü¤¦¥Ñ¡¼¥¯Æâ¥«¥Õ¥§¡Ö¤Æ¤ó¤Ü¤¦¥Ñ¡¼¥¯CAFE¡×¤Ç¤Ï¡¢¸¶²èÅ¸¤ÎÍ¾±¤¤È¤È¤â¤Ë¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£¤Þ¤¿¾åµ¤ÎPV¤â²ñ¾ì¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊC¡ËÃæ¾òÈæ¼ÓÌé¡¦ÇòÀô¼Ò¡¿¡Ö²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡×¥¢¥Ë¥áÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ä¡ä¡äPV¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ä¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë
¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Ù¤Ï¡¢Æ´¤ì¤Î¿Í¡¦º´ÌîÀô¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÃË»Ò¹»¤ËÅ¾Æþ¤·¤Æ¤¤¿¾¯½÷¡¦°²²°¿ðµ©¤ò¼è¤ê´¬¤¯³Ø±à¥É¥é¥Þ¡£
¡Ø²Ö¤È¤æ¤á¡Ù¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¤Ç1996Ç¯20¹æ¤è¤ê2004Ç¯18¹æ¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢Ã±¹ÔËÜ¤Ï²Ö¤È¤æ¤á¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤è¤êÁ´23´¬¤¬È¯Çä¡£2007Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ²½¤ò´ü¤Ë°¦Â¢ÈÇ¡ÊÁ´12´¬¡Ë¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×1700ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ºî¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë3¿Í¤Î¥¥ã¥¹¥È¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡£
°²²°¿ðµ©Ìò¤Î»³º¬åº¤Ï¡Ö Èà½÷¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¸¶ºî¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡¢¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤ÆÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤·¤¿³§ÍÍ¡¢Á´¤Æ¤Î²Ö¤¶¤«¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
º´ÌîÀôÌò¤ÎÈ¬ÂåÂó¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤â¤Ä¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸ÂÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤ä¶¦±é¤¹¤ë³§ÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ÃæÄÅ½¨°ìÌò¤Î¸ÍÃ«µÆÇ·²ð¤Ï¡Ö¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤ÊÃæÄÅ¤È°ì½ï¤ËºîÉÊ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¡×
¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯2·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¡ÊÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¡Ë¤Î¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó60Å¸Ë¾Âæ¤Æ¤ó¤Ü¤¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤Æ¡¢Ãæ¾òÈæ¼ÓÌéÀèÀ¸¤Î½é¤Î¸¶²èÅ¸¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£230ÅÀ°Ê¾å¤Îµ®½Å¤Ê¸¶²è¤äÀ½ºîÊª¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨¤Î¤Û¤«¡¢ËÜÅ¸¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤Æ¤ó¤Ü¤¦¥Ñ¡¼¥¯Æâ¥«¥Õ¥§¡Ö¤Æ¤ó¤Ü¤¦¥Ñ¡¼¥¯CAFE¡×¤Ç¤Ï¡¢¸¶²èÅ¸¤ÎÍ¾±¤¤È¤È¤â¤Ë¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£¤Þ¤¿¾åµ¤ÎPV¤â²ñ¾ì¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊC¡ËÃæ¾òÈæ¼ÓÌé¡¦ÇòÀô¼Ò¡¿¡Ö²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡×¥¢¥Ë¥áÀ½ºî°Ñ°÷²ñ