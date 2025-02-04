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22:30

ビルロワドガロー仏中銀総裁、会議出席



5日

0:00

米JOLTS求人件数（12月）

予想 800.0万人 前回 809.8万人



米製造業新規受注（12月）

予想 -0.6% 前回 -0.4%（前月比)



米耐久財受注（確報値）（12月）

予想 -2.2% 前回 -2.2%（前月比)

予想 0.3% 前回 0.3%（輸送除くコア・前月比)



1:00

ボスティック・アトランタ連銀総裁、住宅問題について講演（質疑応答あり）



4:00

デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）





トランプ米大統領と中国習近平国家主席が関税やパナマ運河について協議

トランプ米大統領とイスラエルのネタニヤフ首相が会談



米主要企業決算

アルファベット、AMD、ペイパル、スナップ、スポティファイ

エレクトロニックアーツ、ファイザー、メルク、アムジェン



※予定は変更されることがあります。

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