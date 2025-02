米NVIDIAは2月4日、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA Game Ready Driver 572.24」の提供を開始した。特定の環境で発生していた問題に対処するHotfixドライバに位置付けられており、不具合がなければ適用しなくてもよい。GeForce RTX 5080環境下で『VALORANT』を起動できなかった問題に対処するHotfixドライバ公開

既知の不具合としてフォーラムでは掲出されていた、GeForce RTX 5080環境下で『VALORANT』がクラッシュすることがある(筆者の手元ではほぼ必ずクラッシュしていた)不具合に対処するHotfixドライバ。ゲームの起動時にすぐ落ちてしまうことがあったほか、うまく起動できてもマップの読み込みが完了できずにほとんどプレイできない状態が続いていた。Riot Gamesでも対応することができず、NVIDIAの対応を待っていた形。今回Hotfixが展開され、無事にVALORANTをプレイできるようになったようだ。このほか、Windows 11 23H2で『ファイナルファンタジーXVI』をプレイするとたまにフリーズすることがあった問題にも対処されている。このドライバはRTX 5080以外でも利用できるが、不具合に遭遇していなければ適用しなくてもよい。NVIDIA GeForce Hotfix Driver v572.24 is now available. This update resolves the following:✅[GeForce RTX 5080] Valorant may crash when starting game [4951583]✅[Windows 11 23H2] When exiting Final Fantasy XVI, PC may freeze [5083532]Click below to learn more:⤵️… pic.twitter.com/yQOPxTAV2o- NVIDIA Customer Care (@nvidiacc) February 4, 2025