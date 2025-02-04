·ëº§&½Ð»º¤òÅÅ·âÈ¯É½¡¢13ºÐ¥Ç¥Ó¥å¡¼àÎ®Ï²á¤Î27ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ËµÓ¸÷¡Ö¤ª¤ª¡ª¥Þ¥¸¤«¡ª¡×¡Ö¤Þ¤È¤á¤ë¤È¤«¤È¤ó¤ÀÍßÄ¥¤ê¥»¥Ã¥È¤À¤Ê¡×
¡¡27ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬·ëº§¤È½Ð»º¤òÅÅ·âÈ¯É½¡£ÃåÊª»Ñ¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö³§ÍÍ¤Ë¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢·ëº§¤È½Ð»º¤òÈ¯É½¤¹¤ëÊ¸¾Ï¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¸µHKT48¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¸Å¿¹·ë°á¡£¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó»ä¸Å¿¹·ë°á¤Ï·ëº§¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¿¤ò¼ø¤«¤êÌµ»ö¤Ë½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³§ÍÍ¤ÈÊâ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÊì¤È¤·¤Æ¡£¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤òÄÖ¤ê¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÀÖ¤¤ÃåÊª»Ñ¤Ç¤Î·ëº§¼°¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¸Å¿¹¤Ï13ºÐ¤À¤Ã¤¿2011Ç¯¤ËHKT48Âè1´ü¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£12Ç¯¤Î³èÆ°¼Âà¸å¤Ï¡¢13Ç¯¤Ë¡ÖGALETTe¡×¡¢14Ç¯¤Ë¡ÖÅ¾¹»¾¯½÷²Î·âÃÄ¡×¤Ë²ÃÆþ¡£18Ç¯¤ÎÂ´¶È¤·¡¢¼ç¤Ë¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦¡¢¥¹¥Æ¥¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¤ª¡ª¥Þ¥¸¤«¡ª¡×¡Ö¤Þ¤È¤á¤ë¤È¤«¤È¤ó¤ÀÍßÄ¥¤ê¥»¥Ã¥È¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£