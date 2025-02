人気ファッションブランド「CONVERSE(コンバース)』より、生誕85周年を迎える人気アニメーション『トムとジェリー』とのコラボレーションデザインが楽しめるスニーカーが登場! 足元でもふたりのドタバタ劇が繰り広げられる!?『トムとジェリー』は、ネコのトムとネズミのジェリーが毎回あらゆる追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディが大人気のアニメーションシリーズ。1940年にアメリカで生まれ、2月10日に誕生日を迎える本作は、今年で誕生から85周年。日本でも1964年にテレビ初放送されるなど、世代を超えた名作として世界中の人々から愛され続けている。

このたび、そんな『トムとジェリー』の生誕85周年を記念したコラボレーションが実現! 2025年2月7日(金)より、コンバースのコンセプトショップ「White atelier BY CONVERSE」で展開するプリントカスタマイズに、『トムとジェリー』 とのコラボレーションデザインがリリースされる。『トムとジェリー』のロゴをあしらい、ふたりの日常をユーモラスに描いたファミリーでも楽しめるペアデザインや、ハートや星をモチーフにした遊び心溢れるオリジナルデザインを展開。大人向けのデザインでは、 左右のアッパーやタンで異なるデザインを選ぶことができ、自分だけの組み合わせをお楽しみいただける。「White atelier BY CONVERSE」の店舗に加え、コンバース オフィシャル オンライン ショップでもお取り扱いされる。ぜひこの機会にお気に入りのデザインを見つけてみてね。TOM AND JERRY and all related characters and elements (C)& TM Turner Entertainment Co.(s25)【商品情報】■ALL STAR(R)HI(ALL WHITE)価格:1万2650円(税込)サイズ:22.0〜28.0、29.0、30.0cm■CHILD ALL STAR N V-1 HI / WA価格:6050円(税込)サイズ:15.0〜22.0cm(ハーフサイズなし)■BABY ALL STAR N V-1 / WA価格:5830円(税込)サイズ:12.0〜15.0cm販売期間:2025年2月7日(金)〜2025年5月31日(土)<販売店舗>・White atelier BY CONVERSE 原宿店・White atelier BY CONVERSE 福岡店・CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOP<注意事項>※ベースシューズは上記対象シューズ以外にお選びいただけません。※OXカットはお選びいただけません。※CHILD、BABYのデザインは変更できません。TOM AND JERRY and all related characters and elements (C)& TM Turner Entertainment Co.(s25)