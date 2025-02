アシンメトリーのハートにキュン♡「ピエール マルコリーニ」バレンタインコレクション 

創設30周年を迎えた「ピエール マルコリーニ」。アイコンである「クール シリーズ」のリニューアルはなんとブランド初!

30周年のアニバーサリーイヤー♡ テーマは「Surprise Surprise」

ベルギーを代表するチョコレートブランド「PIERRE MARCOLINI(ピエール マルコリーニ)」は、2025年にブランド創設30周年を迎えました。アニバーサリーイヤーである今年のバレンタインデーでは「Surprise Surprise」をテーマとし、約20種にものぼる新作フレーバーの発表や、ブランドの歴史と⾰新を表現する特別なアーカイブコレクションの発売を予定しています。

そんな節目の年にふさわしい、5つのスペシャルな“サプライズ”をご紹介!

Surprise1 ハート形が期間限定でアシンメトリーに!

「クール ココロ シリーズ」

「ピエール マルコリーニ」を象徴し、ブランドのアイコンである「クール シリーズ」をアシンメトリーなハート形「クール ココロ シリーズ」としてリニューアル。アシンメトリーのハートには、家族、友情などさまざまな愛のカタチ、不完全さや多様性などの思いが込められています。2025年バレンタインコレクションでは、新フレーバーを含む全6種が登場。「クール シリーズ」のフレーバーおよび形のリニューアルはブランド創設以降初めてとなります。

Surprise2「クレアシオン シリーズ」から新フレーバーが登場!

コーヒー&アニス風味のガナッシュとアーモンドプラリネ「カフェ バディアン」

柔らかいテクスチャーと食感があるものの組み合わせ「クレアシオン シリーズ」の、新フレーバーが日本に登場します。

Surprise3 ブランドの歴史が詰まった“ブランド30周年記念アソート”が登場!

「プティ コフレ トランタン」

30周年を記念し、過去の貴重な限定品や時代を超えて愛されるアイテムなど、ブランドが誕生した1995年から現在までに登場したチョコレートを詰め合わせたアーカイブコレクションを期間限定で販売。「プティ コフレ トランタン」10種5,184円、「グラン コフレ トランタン」18種9,720円の詰め合わせです。

Surprise4 原材料へのこだわり

徳島県産ゆずのオーガニックピューレを使用した「ユズ ノワゼット」

使用されているカカオはショコラティエであるピエール マルコリーニ氏が、実際にその土地を訪れ厳選したものを使用してきました。またカカオ以外の素材も厳選したものを使用しています。2025年バレンタインコレクションに登場する「クール ココロ ピスターシュ」には最高級といわれるイタリアシチリア島・ブロンテ村産のピスタチオ、また「クール ココロ ユズ セザム」「ユズ ノワゼット」には徳島県産のゆずを原材料に使用するなど食材にこだわっています。

Surprise5 幅広いラインアップ!

「ギモーヴ ショコラ」

今年は例年に比べ幅広いラインアップがバレンタインシーズンを彩ります。日本の生チョコに着想を得た「ガナッシュ ピュール」5個入り3,564円、口どけのよいギモーヴとカリッとしたナッツを組み合わせた「ギモーヴ ショコラ」6個入り3,780円などを用意。

ピエール マルコリーニ氏

「Bean to Bar」の先駆者といわれるピエール マルコリーニ氏。選りすぐりのカカオを使用して作られたチョコレートには、どれも同氏の思いが詰まっています。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆ピエール マルコリーニ 銀座店住所 : 東京都中央区銀座5-5-8TEL : 03-5537-0015

