¡Ö¤Ê¤¼ÆÈºÛ¼Ô¤¬40Ç¯¶á¤¯»ÙÇÛ¡×ÊÆ¡¦Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Æü»Þ»á¤Î¼Ç¤Í×µá
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬½ñ´Ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¤ÎÆü»Þ»á¤ò¡ÖÆÈºÛ¼Ô¡×¤ÈÈãÈ½¤·¡¢¼Ç¤¤òµá¤á¤ëÆâÍÆ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
¡ÈÎ©¤ÆÄ¾¤·¡É¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡ÈÊª¸À¤¦³ô¼ç¡É¤¬ºÆ¤ÓÀ¼¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä
¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Î¿®Íê¤ò²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
´ØÏ¢²ñ¼Ò¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¤Î³ô¼°¤ò7¡ó°Ê¾åÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä¡£¥Õ¥¸Â¦¤ËÂÐ¤·¡¢3ÆüÉÕ¤Ç½ñ´Ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡È½ÅÄÃ¡ÉÆü»Þµ×»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¥À¥ë¥È¥ó¼Ò
¡Ö¼èÄùÌò²ñ¤òÀäÂÐÅª¤Ë»ÙÇÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤ÏÆü»Þµ×»á¤¬¼Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤À¡×
Æü»Þ»á¤Î¼Ç¤¤òµá¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂåÉ½¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¤Ç¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÆü»Þ»á¡£1988Ç¯¤Ë¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê·Ð±Ä¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥ë¥È¥ó¼Ò
¡Ö¤Ê¤¼1¿Í¤ÎÆÈºÛ¼Ô¤¬µðÂç¤ÊÊüÁ÷¥°¥ë¡¼¥×¤ò¡¢40Ç¯¶á¤¯¤â»ÙÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¡×
¤Þ¤¿½ñ´Ê¤Ç¤Ï¡¢¼èÄùÌò²ñ¤Î²áÈ¾¿ô¤òÆÈÎ©¤·¤¿¼Ò³°¼èÄùÌò¤Ç¹½À®¤¹¤ë¤³¤È¤âµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¥Õ¥¸Â¦¤Ë½ñ´Ê¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ3ÅÙÌÜ¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï1·î14ÆüÉÕ¡£
¥À¥ë¥È¥ó¼Ò
¡ÖÊ°¤ê¤ò¶Ø¤¸ÆÀ¤Ê¤¤»öÂÖ¡×
¥Õ¥¸Â¦¤ËÂÐ¤·¡¢¡È´ë¶È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ë¿¼¹ï¤Ê·ç´Ù¤¬¤¢¤ë¡É¤È»ØÅ¦¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢1·î17Æü¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¸ÂÄê¤·¤¿¡È¥¯¥í¡¼¥º¥É²ñ¸«¡É¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
2ÅÙÌÜ¤Î½ñ´Ê¡Ê21ÆüÉÕ¡Ë¤Ï¤½¤Î²ñ¸«¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡Ä
¥À¥ë¥È¥ó¼Ò
¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Î±£ÊÃ¡Ê¤¤¤ó¤Ú¤¤¡ËÂÎ¼Á¤òÏªÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡×
¡È¥Õ¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡É¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤òÍ×µá¡£
¤½¤·¤Æ1·î27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬10»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¡È¤ä¤êÄ¾¤·¡É²ñ¸«¤Ç¤¹¡£¤¿¤À²ñ¸«¤¬½ñ´Ê¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥¸Â¦¤Ï¡Ä
¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦HD¡¡¶â¸÷½¤¼ÒÄ¹
¡Ö¾å¾ì´ë¶È¤È¤·¤ÆÅöÁ³Æ¬¤ËÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤Î°Õ»×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»²¹Í¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡¡¡¡¡þ
º£²ó¡¢³ô¼ç¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤¿Æü»Þ»á¤Î¼Ç¤¡£¼Ò³°¼èÄùÌò¤Ï·Ð±Ä¿Ø¤Îºþ¿·¤âÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡Ä
¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦HD¡¡ºØÆ£À¶¿Í¼Ò³°¼èÄùÌò¡Ê4Æü¸áÁ°¡Ë
¡Ö¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥°¥ë¡¼¥×¤òÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¿Êý¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Æü»ÞÁêÃÌÌò¤ÎÃÎ¸«Åù¤ò¤¤¤«¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¡¢·Ð±Ä¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤ë¼Ô¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¶òÄ¾¤Ë¡¢¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Þ¤º¤ÏÉ¬Í×¡×
·Ð±Äºþ¿·¤Ë¸þ¤±¤¿°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢4Æü¤Ë¿·ÂÎÀ©¤Îºî¤êÊý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄ°Æ¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍè½µÃæ¤ÎÎ×»þ¼èÄùÌò²ñ¤Î³«ºÅ¤òµá¤á¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
CM½Ð¹Æ¤ò¤È¤ê¤ä¤á¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤«¤é¤Ï¡Ä
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼£È£Ä¼ÒÄ¹¡¢·ÐºÑÆ±Í§²ñÂåÉ½´´»ö¡¡¿·Ï²¹ä»Ë»á
¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ç¤¤Á¤Ã¤È²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£Ã£Í¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¡£¤À¤«¤éÁá¤¯ÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£¤É¤¦²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éÀ¤¤ÎÃæ¤ËÁá¤¯È¯¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡¡¡¡¡þ·Ð±ÄÂÎÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÈÆü»Þ»á¤Î¿ÊÂà¡É¤â¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£