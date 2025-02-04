¡Ö¤ªÇã¤¤ÆÀ¤¹¤®¤ë¡×ëÝÁá½Ð¿È¥°¥é¥É¥ë¤¬ÃÏ¸µ¤Î¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¿©ºà¾Ò²ð¤·ÂçÈ¿¶Á¡Ö¤á¤Ã¤Ã¤Ã¤Á¤ãÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÀäÂÐ¤ËÈþÌ£¤¤¡×
¡¡2022Ç¯¥ß¥¹¥ä¥ó¥Þ¥¬¤ÎËãÁÒ¿ðµ¨(Ä¹ºê¸©ëÝÁá»Ô½Ð¿È)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£ÃÏ¸µ¤Î°Â²Á¤Ê¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¿©ºà¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Îµû¤Î¥¢¥é¤¬150±ß¤Ê¤Î´ò¤·¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÄÖ¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤´¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿µû²ðÎà¤Î¼Ì¿¿¡£¡Öµû¤Î¥¢¥é¡×¤È¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥¯¤ÏÆ¬¤Ê¤É¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ150±ß¡£»É¿ÈÍÑ¤Î¡Ö¥¤¥ï¥·¡×¤â4ÀÚ¤ì¤Ç160±ß¤ÈÇË³Ê¤Î²Á³Ê¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËãÁÒ¤Ï¡ÖÌë¤´ÈÓ¤Ï¤¢¤é½Á¤È¤ª»É¿È¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¼¡¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¥¢¥é½Á¤ä»É¿È¤¬ÊÂ¤ó¤À¿©Âî¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÇã¤¤ÆÀ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÄ¹ºê¤Ïµû°Â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤¦¤Á¤Î¶á½ê¤Ê¤é500±ß¤°¤é¤¤¤·¤½¤¦¤À¡×¡ÖÀäÂÐ¤ËÈþÌ£¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Ã¤Ã¤Á¤ãÁ¢¤Þ¤·¤¤Í¼¿©¡×¡Ö¤³¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ê¤éËèÆü»É¿È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£