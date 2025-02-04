ÄÔ´õÈþ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡¡½Ð±éÈÖÁÈ¤ÇÆÍÇ¡Âç¹æµã¡Ä°ìÂÎ²¿¤¬¡¡»ëÄ°¼Ô¶ÄÅ·¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥Ô¥å¥¢¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÄÔ´õÈþ¡Ê37¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê43¡Ë¤ÎÄ¹½÷¤Ç¹â¹»2Ç¯À¸¤Î´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡¢17¡Ë¤¬3Æü¡¢ABEMA¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶ÈÊÔ2025¡¡in¡¡¥½¥¦¥ë¡×¤ÎÂè4ÏÃ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¹æµã¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò6¿Í¡¢½÷»Ò5¿Í¡¢·×11¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥½¥¦¥ë¤Ç2Çñ3Æü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡ÈÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡É¤ò³Ú¤·¤à¡£2ÆüÌÜ¤ÎÌë¡¢´õ¶õ¤Ï¼«Ê¬¤Ë°ìÅÓ¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¹â¹»3Ç¯À¸¡¦¤µ¤È¤ë¤«¤é¡Ö¤³¤³¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È2¿Í¾è¤ê¤Î¥Ü¡¼¥È¤Ç¤¤ì¤¤¤ÊÌë·Ê¤òÄ¯¤á¤ë¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Ìë·Ê¤ò³Ú¤·¤àÃæ¡¢¤µ¤È¤ë¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È1²ó¶«¤ó¤Ç¤¤¤¤¡©´õ¶õ¤Á¤ã¤óÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤Ç¹ðÇò¡£¡Ö¤³¤ÎÎ¹»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÂ¾¤Î½÷¤Î»Ò¤È°ìÀÚ¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¤Ç´õ¶õ¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤À¤±¤º¤Ã¤È¡Ä´õ¶õ¤Á¤ã¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¹¥¤¤Ç¤¤Â³¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÂç¹¥¤¡×¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë´õ¶õ¤Ï¾Ð´é¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¤â¡¢¥Ç¡¼¥È¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥È½é¤á¤Æ¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄºÇ½é¤«¤é¡Ê¤µ¤È¤ë¤¬¡Ë°ìÅÓ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤«¤é»ä¤¬Û£Ëæ¤Ê¤Î¤¬¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éËÜ²»¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ¬¤¬¤³¤ó¤¬¤é¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤Î¿åÂ²´Û¤Î»þ¤Ë¤ì¤ª¤¯¤ó¤ÈÏÃ¤·¤ÆÀ¨¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»×¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È2¿Í¤ÎÃË»Ò¤ËÍÉ¤ìÆ°¤¯»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ãæ¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡ÖºÇ½é¤«¤é°ìÅÓ¤Ë¡È´õ¶õ¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡É¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é»Ä¤ê¤Î»þ´Ö¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ·è¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ½ª²ó¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤í¡Ä¡ª¡×¡Ö¤Î¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÎÞ¤Ë¤â¤é¤¤µã¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥Ô¥å¥¢¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö´õ¶õ¤Á¤ã¤ó¤¬µã¤¤¤Æ¤ë¥·¡¼¥óÄÔ¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÀÍÛ¤¯¤ó¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¸«¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢·ëËö¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡ÈÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤òÄÉ¤Ã¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¿ôÆü´Ö¤Î¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÎ¹¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤Î¡ÈÎø¡É¤È¡ÈÀÄ½Õ¡É¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£
¡¡