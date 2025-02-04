¶ñºà¤¿¤Ã¤×¤ê¡ÖÆÚ½Á¡×¤¬¿Íµ¤ ÀìÌçÅ¹¤âÂ³¡¹¥ª¡¼¥×¥ó¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÇúÀ¹ÆÚ½Á¡ÖÁÛÁü¤Î3ÇÜ¤Ç¤«¤¤¡×¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
´¨¤¤Æü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£ÂÎ¤Î¿Ä¤«¤é²¹¤Þ¤ë¡ÈÆÚ½Á¡É¡£¤¤¤Þ¡¢¤½¤ó¤ÊÆÚ½Á¤ÎÀìÌçÅ¹¤¬Â³¡¹¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÁÛÁü¤Î3ÇÜ¤Ç¤«¤¤¡×¤È¤ó¤«¤Ä¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÇúÀ¹ÆÚ½Á
¶ñºà¤¿¤Ã¤×¤êÆÚ½Á¤¬¿Íµ¤ ÀìÌçÅ¹¤âÂ³¡¹¥ª¡¼¥×¥ó
ÎÉ¸¶°ÂÈþ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
´¨¤¤º£¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÆÚ½Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀìÌçÅ¹¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2017Ç¯¤Ë1¹æÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿ÆÚ½ÁÄê¿©ÀìÌçÅ¹¡Ö¤´¤Á¤È¤ó¡×¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤ËÃÓÂÞÀ¾¸ýÅ¹¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¤ÏÌÜ¹õÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Â³¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Çä¤ê¾å¤²¡¦µÒ¿ô¤È¤â¤Ë2019Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È1.5ÇÜÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤Ê¥¹¥Ú¥¢¥ê¥Ö¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢ßÕ¤ê¥¹¥Ú¥¢¥ê¥ÖÆÚ½ÁÄê¿©¡Ê1166±ß¡Ë¤ä¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ÎÌ£Á¹¥Ð¥¿¡¼¥³¡¼¥óÆÚ½ÁÄê¿©¡Ê1056±ß¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÚ½Á¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£²È¤Ç¿©¤Ù¤ëÆÚ½Á¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÀìÌçÅ¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¥Û¥Ã¥È¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥°¥ë¥á³°¿©Áí¸¦¤ÎÅÄÃæÄ¾¼ù½êÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÆÚ½Á¤ÏÆþ¤ì¤ë¶ñºà¤äÌ£Á¹¤Î¼ïÎà¤Ê¤É¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢²ÈÄíÎÁÍý¤äÂ¾Å¹¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤¬ÍÆ°×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÀìÌçÅ¹¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¶ñºà¤ò¥«¥Ã¥È¡¦ßÖ¤á¤ë¤Ê¤É¤Î¼ê´Ö¤ò¾Ê¤±¡¢²Á³Ê¹âÆ¤¬Â³¤¯ÌîºÚ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤à¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è¤´¤ÈÌ£Á¹¡¦¶ñºà°ã¤¦12¼ï ¥»¥Ö¥ó¡Ý¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÎÆÚ½Á
ÎÉ¸¶¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥»¥Ö¥ó¡Ý¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤ÎÆÚ½Á¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¹¥Ä´¤Ç¤¹¡£¼Â¤ÏÁ´¹ñ¤Ë12¼ïÎà¤ÎÆÚ½Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅìËÌ¤Ï²ñÄÅÌ£Á¹¡¢´ØÅì¤Ï¹ç¤ï¤»Ì£Á¹¡¢»³Íü¡¦Ä¹Ìî¤Ï¿®½£Ì£Á¹¡¢°¦ÃÎ¡¦´ôÉì¡¦»°½Å¤ÏÀÖÌ£Á¹¡¢Ä»¼è¡¦Åçº¬¡¦²¬»³¡¦»Í¹ñ¤ÏÇòÌ£Á¹¡¢¶å½£¤Ï¶å½£Ì£Á¹¡Ê¤æ¤º¤³¤·¤ç¤¦ÉÕ¤¡Ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸µ¶¥±ËÆüËÜÂåÉ½ ¾¾ÅÄ¾æ»Ö¤µ¤ó¡§
»ä¤Ï¼«Âð¤Ë¤æ¤º¤³¤·¤ç¤¦¤ò¾ïÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤¤Åâ¿É»Ò¥Ù¡¼¥¹¤ÈÀÄ¤¤ÀÄÅâ¿É»Ò¥Ù¡¼¥¹¤Î2¼ïÎà¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤ÇÌ£¤òÊÑ¤¨¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥Û¥é¥óÀé½©¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
12¼ïÎà¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ÎÆÚ½Á¤â¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡ÖÆÚ½Á¡×¤È¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÎÉ¸¶¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ËÌ³¤Æ»¤ä¶å½£¤Ê¤É¡Ö¤Ö¤¿¤¸¤ë¡×¤È¸Æ¤Ö¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì£Á¹¤Î¤Û¤«¤Ë¶ñºà¤â°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢§¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦ÀÅ²¬
¢§Î¤°ò¡¡¹Åç¡¦»³¸ý
¢§¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¡¡ËÌÎ¦
¢§°ò¤Ê¤·¡¡»³Íü¡¦Ä¹Ìî¡Ê¶ñºà¤¬Âç¤¤á¡Ë
ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤â¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Û¥é¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÎäÂ¢¸Ë¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌîºÚ¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¡¢¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÚ½Á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾ÅÄ¾æ»Ö¤µ¤ó¡§
²¿¤Ç¤âÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢±ÉÍÜÁÇÅª¤Ë¤âºÇ¶¯¤Ç¤¹¡£ÌîºÚ¡¢Æù¤Î¤Û¤«¤Ë°ò¤òÆþ¤ì¤ì¤ÐÃº¿å²½Êª¤âÀÝ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ì»®¤ÇÍÍ¡¹¤Ê±ÉÍÜ¤òÀÝ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÉ¸¶¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Í¾¤Ã¤¿ÌîºÚ¤ÈÆÚ¤ÈÌ£Á¹¤¬¤¢¤ì¤ÐÆÚ½Á¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¹¥¤¡¼¥Ä¡õÆÚ½Á¤¬¿©¤ÙÊüÂê ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤â»¦Åþ
ÎÉ¸¶¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
º£¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤ÎÆÚ½Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤ÉÌó30¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ªÅ¹¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢±ö¤à¤¹¤Ó¤ÈÆÚ½Á¤Î¿©¤ÙÊüÂê¡ÊÊ¿Æü1690±ß¡Á¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Å¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤â¤Î¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ï´Å¤¤¤â¤Î¤¬¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡ÈÌµ¸Â¥ë¡¼¥×¡É¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥Á»þ¤Ë¤Ï¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤âÍèÅ¹¤·¤¿¤ê¤ÈÂçÊÑ¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¡£2024Ç¯Ëö¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç3·î1Æü¤«¤éÉü³èÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤È¤ó¤«¤Ä¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÇúÀ¹ÆÚ½Á ¡ÖÁÛÁü¤Î3ÇÜ¤Ç¤«¤¤¡×
ÎÉ¸¶¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤«¤Ä¤ä¡×¤Ç¤¹¡£¥«¥ÄÐ§¤Î¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÆÚ½Á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥«¥ÄÐ§¤ÈÆ±¤¸Âç¤¤µ¤Ç¤¹¡£ÆÚÆù¤ÎÃ¼ÀÚ¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¥«¥·¥é¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñºà¤â10Ç¯Á°¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢1.5ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤êÂçÊÑ¹¥É¾¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¾¾ÅÄ¾æ»Ö¤µ¤ó
¸µ¶¥±ËÆüËÜÂåÉ½
¸ÞÎØ4Âç²ñ½Ð¾ì 4¸Ä¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ
JOCÍý»ö µÜºê¸©½Ð¿È 3»ù¤ÎÉã