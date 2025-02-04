¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤Ï²¿¤âµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡× ¥æ¥óÂçÅýÎÎ¤¬Åö»þ¤Î·³»ÊÎá´±¤Ë¡ÖµÄ°÷¤ò°ú¤½Ð¤»¡×¤È»Ø¼¨¤·¤¿µ¿ÏÇ¤òÃÆ³¯¿³È½¤ÇÈÝÄê¡¡»ÊÎá´±¤Ï¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ç»Ø¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²óÅú¤òµñÈÝ
´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤¬¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×¤òÀë¸À¤·¤¿ºÝ¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤òµÄ¾ì¤«¤é°ú¤½Ð¤¹¤è¤¦·³¤Î»ÊÎá´±¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤Îµ¿ÏÇ¤òÃÆ³¯¿³È½¤ÎÊÛÏÀ¤ÇÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÕúÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢µîÇ¯12·î¤Î¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×Àë¸À¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ´Ú¹ñ¹ñ²ñ¤ËÃÆ³¯ÁÊÄÉ¤µ¤ì¡¢ÈíÌÈ¤¹¤ë¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÃÆ³¯¿³È½¤Î¿³Íý¤¬·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4Æü¤âÕú»á¤Î½ÐÀÊ¤Î¤â¤ÈÊÛÏÀ¤¬³«¤«¤ì¡¢Õú»á¤¬¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×¤¬Àë¸À¤·¤¿ºÝ¡¢¼óÅÔËÉ±Ò»ÊÎá´±¤È¤·¤Æ¹ñ²ñ¤Ë½ÐÆ°¤·¤¿ÉôÂâ¤ò»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¤¿ÍûÄÃ±«»á¤¬¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÄî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Õú»á¤òµ¯ÁÊ¤·¤¿´Ú¹ñ¸¡»¡¤Ï¡¢Åö»þ¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤¬µÄ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤ê¤À¤¹¤ÈÕú»á¤¬ÍûÄÃ±«»á¤ËÅÅÏÃ¤Ç¡Ö½Æ¤ò·â¤Ã¤Æ¤Ç¤â¥É¥¢¤ò²õ¤·Æþ¤Ã¤Æ°ú¤½Ð¤»¡×¤È»Ø¼¨¤·¤¿¤È¡¢µ¯ÁÊ¾õ¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÍûÄÃ±«»á¤Ï¡¢¹ñ²ñÂ¦¡¢ÂçÅýÎÎÂ¦¤ÎÎ¾Êý¤«¤é¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¼«¿È¤Î·º»öºÛÈ½¤Î¼êÂ³¤¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡ÖÅú¤¨¤ë¤Î¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢²óÅú¤òµñÈÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍûÄÃ±«»á¤Ø¤Î¿ÒÌä¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈÕú»á¤Ï¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤Ï²¿¤âµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢²¿¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤Î¤«»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸Ð¤ËÉâ¤«¤Ö·î¤Î±Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¡£»Ø¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£