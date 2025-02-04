¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤Ï»ñ¶â·«¤ê¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×É×µÞ»à¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡È¹¬¤»¤Ë¸«¤¨¤¿²ÈÄí¡É¤ËÇ¦¤Ó´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿±Æ
¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡Ê31¡Ë¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï£²·î£´Æü¸á¸å£³»þ¤´¤í¡£¾®Åç¤È¡¢É×¤Ç¼Â¶È²È¤ÎËÌÂ¼¸ùÂÀ¤µ¤ó¤¬ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö110ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤ÆµßµÞÂâ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï¥¬¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òµÛ¤Ã¤Æ¿°¤¬¿¿¤ÃÇò¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¾®Åç¤µ¤ó¤â·Ú½ý¤Ê¤¬¤é¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·Ù»¡¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢»ö·ïÀ¤ÏÄã¤¤¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æó¿Í¤Î´Ö¤Ë¤ÏºòÇ¯¡¢Âè£±»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°é»ù¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÊø¤ì¤«¤é²¿¤«¤¬µ¯¤¤¿²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Î¾õ¶·Åª¤Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾®Åç¤Ï¡Ç22Ç¯¤ËÃæ¹ñÎ±³Ø¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÈÖÁÈ¤«¤é¹ßÈÄ¡£¤µ¤é¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤«¤é¤âÂ´¶È¤·¡¢É½ÉñÂæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¿Ê½Ð¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ê¤É¤ÎÀ¤³¦¾ðÀª¤ò´Õ¤ß¤ÆÃÇÇ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÌÂ¼¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¼º°Õ¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï¥µ¥¦¥Ê»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ØHabitat¡Ù¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¡¢¥µ¥¦¥Ê³¦¤Ç¤ÏÉ÷±À»ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£Æó¿Í¤Ï¼Â¶È²È³¦·¨¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¿Í¤ò²ð¤·¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾®Åç¤Ï¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¡Ø·ëº§¤·¤¿¤¤¡Ù¤È·ëº§´êË¾¤ò¼þ°Ï¤ËÏ³¤é¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÌÂ¼¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¸òºÝ´ü´Ö¤ÏÄ¹¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾®Åç¤¬Á°½êÂ°»öÌ³½ê¤òÂà¼Ò¤·¤¿¡Ç23Ç¯£³·î¤´¤í¤ËÆþÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Ì´¤À¤Ã¤¿Î±³Ø¤òÄü¤á¡¢¼º°Õ¤Î¤É¤óÄì¤Ë¤¤¤¿¾®Åç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¡¢¡Ç23Ç¯£µ·î¤Ë¤ÏºÆ¤Ó·ÝÇ½³èÆ°¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆþÀÒ¤ÈÆ±¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅÔÆâ¤Î²ÈÄÂ40Ëü±ß¤Û¤É¤Î¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¡£¼þ°Ï¤Ë¤â¡¢½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê·ëº§À¸³è¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ç23Ç¯£¸·î¤Ë¤ÏÂè£±»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¡ØÉ×¤â¡ÊÃæ¹ñ¹Ô¤¤ò¡Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¤Ê·ëº§¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÃæ¹ñÎ±³Ø¤Ø¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¾ðÇ®¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¡¢ËÌÂ¼¤µ¤ó¤â¤½¤ì¤òÍý²ò¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËµÌÜ¤Ë¤Ï¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤ÏºòÇ¯¤«¤é»ñ¶â·«¤ê¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦±½¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢É½¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç²¿¤«ÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¾®Åç¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
¡È¹¬¤»¤Ê²ÈÂ²¡É¤Î´Ö¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¼¡¼¡£¿¿Áê²òÌÀ¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£