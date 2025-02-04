Ì¡ºÍ¡õ¥³¥ó¥È ÆóÅáÎ®¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ë¿·¤ª¾Ð¤¤¾Þ¥ì¡¼¥¹³«ºÅ¤Ø¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ßÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤¬¥¿¥Ã¥°
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¤ª¾Ð¤¤¾Þ¥ì¡¼¥¹¡Ø¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡ÁÌ¡ºÍ¡õ¥³¥ó¥ÈÆóÅáÎ®No.1·èÄêÀï¡Á¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò4Æü¡¢È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢Ì¡ºÍ¤È¥³¥ó¥ÈÎ¾Êý¤Î¥Í¥¿¤ò¿³ºº¤·¤Æ¡¢¿¿¤ÎÆóÅáÎ®·Ý¿Í¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢·ÝÎò¤ËÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤¯¥×¥í¥¢¥ÞÌä¤ï¤º¡¢2¿Í°Ê¾å¡Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤â²Ä¡Ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï1000Ëü±ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï4Æü¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·è¾¡Àï¤Ïº£Ç¯¤Î²Æ¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¶É¡¡Áí¹ç±é½Ð¡¦µÜ¿¹¹¨¼ù
¶áÇ¯¡¢Ì¡ºÍ¤È¥³¥ó¥È¤É¤Á¤é¤â¤Ç¤¤ë·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¤È¤¤¤¦¹ñÌ±Åª¤Ê¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î±Æ¶Á¡¢·Ý¿Í¤µ¤ó¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤Î»òÊª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Êº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬ÆóÅáÎ®¤Ç³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤ëºÍÇ½¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡£¡ØÌ¡ºÍ¡Ù¤È¡Ø¥³¥ó¥È¡ÙÁ´¤¯°ã¤¦2ËÜ¤ÎÅá¤ÇÀï¤¦¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë¿·¤·¤¤¾Ð¤¤¤ä¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ÇÀ¿¿´À¿°Õ¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¶É¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¹çÅÄ°ËÃÎÏº
Ã¯¤â¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢¡ÈÌ¡ºÍ¤Î²¦¼Ô¡É¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤Ï¡ØM-1¡Ù¡¢¡È¥³¥ó¥È¤Î²¦¼Ô¡É¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¤É¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤¥Í¥¿¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤É¤ó¤Ê¿·¤·¤¤·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤·¤ÆÃ¯¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤¤¤Ä¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê°ÎÂç¤ÊÂç²ñ¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼Â¤ÏÌ¡ºÍ¤È¥³¥ó¥È¤òÎ¾Êý¤ä¤ëÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤ÎÂç²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢2¤Ä¤È¤â¶Ë¤á¤¿ÆóÅáÎ®¤Î²¦¼Ô¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡¡¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë½Ö´Ö¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡¡¤½¤ó¤Ê½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈÌµËÅ¤Ê»î¤ß¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤Ã¤Á¤Ä¤«¤º¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¤ß¤¿¤¤¤ÊÆóÅáÎ®¤òËÍ¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¹¤¯Àõ¤¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åê¼ê¤ÈÌî¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤³¦¤ò¶Ë¤á¤¿¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë¶Ë°Õ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆóÅáÎ®¤ÎÂç²ñ¤À¤«¤é¤³¤½µ±¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¤¬¤¤Ã¤È¸½¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£º£Ç¯»Ï¤Þ¤ë¤ª¾Ð¤¤Äº¾å·èÀï¡¦²Æ¤Î¿Ø¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¶É¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ÃæÅÄÂç²ð
»ä¤¿¤ÁÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¸Å¤¯¤Ï¡Ø¤ª¾Ð¤¤¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡Ù¡Ø¾åÊý¤ª¾Ð¤¤Âç¾Þ¡Ù¡ØZAIMAN¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß¤Ï¡ØÌ¡ºÍLovers¡Ù¡ØytvÌ¡ºÍ¿·¿Í¾Þ¡Ù¤È¡¢È¾À¤µª¤òÄ¶¤¨¤Æ¾åÊýÌ¡ºÍ¤È¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢´ØÀ¾¤Î¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¾Ð¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤ª¾Ð¤¤Âç¹¥¤½¸ÃÄ¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤ª¾Ð¤¤Âç¹¥¤½¸ÃÄ¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¡È¤¤¤Þ¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬°ìÈÖ´Ñ¤Æ¤ß¤¿¤¤¿·¤¿¤Ê¾Þ¥ì¡¼¥¹¡É¤ò¶¦¤Ë¹Í¤¨¡¢¼Â¸½¤µ¤»¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±É´§¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤Î¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤éÌ¡ºÍ¤È¥³¥ó¥ÈÎ¾Êý¤ò¤³¤Ê¤¹·Ý¿Í¤«¡©¡¡¤Ï¤¿¤Þ¤¿Ì¡ºÍ¿¦¿Í¤ä¥³¥ó¥È¿¦¿Í¤¬¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡©¡¡Á´¤¯ÁÛÁü¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¾Ð¤¤³¦¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë½Ö´Ö¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ØÌ¡ºÍ¡Ù¤È¡Ø¥³¥ó¥È¡ÙÎ¾Êý¤È¤âÌÌÇò¤¤·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ª¾Ð¤¤¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Âç¥¹¥¿¡¼Â·¤¤¤Ç¤¹¡£°ì¤Ä¤ò¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÎ¾Êý¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¥´¤µ¡¦·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¡Ø¶¯¤µ¡Ù¤â¡¢¤â¤Ã¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ù¤ºÍÇ½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÎà¤Þ¤ì¤Ê¤ëºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤¿¡ØÆóÅáÎ®·Ý¿Í¡Ù¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î2¶É¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÄ¹Ç¯¸¦¤¤¤Ç¤¤¿Åá¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£