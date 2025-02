USJで映画『ジュラシック・ワールド』限定イベント、獰猛なラプトルや超大型草食恐竜をリアルに体感

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)の期間限定アトラクション「ジュラシック・ワールド・ジャーニー」が、2025年3月14日(金)から8月31日(日)までの期間で開催される。

USJで映画『ジュラシック・ワールド』の期間限定アトラクション

パークの開業以来、映画『ジュラシック・ワールド』の恐竜の世界を体感できる場所として、多くのゲストに親しまれている「ジュラシック・パーク」エリア。今回、同エリアで新たに開催される「ジュラシック・ワールド・ジャーニー」では、恐竜たちのリアルな息づかいまでをもリアルに感じられる様々な期間限定アトラクションを楽しめる。

研究所から脱走した獰猛なラプトルに遭遇

たとえば「ジュラシック・ワールド・ラプター・アラート」は、研究所から脱走した獰猛なラプトルたちのバトルに遭遇するというスリリングなアトラクション。エリアに襲来するリアルなラプトルに囲まれながら、逃げ場のない絶体絶命のスリルを体験できる。

ジャングルに登場する超大型草食恐竜

また、ジャングルゾーンで行われる「ジュラシック・ワールド・ディノ・エンカウンター」には、2体の超大型草食恐竜が登場。見上げるほど壮大な体に触れたり、草を食べさせたりと、巨大な草食恐竜の存在感を間近で感じられるアトラクションだ。

赤ちゃん恐竜とのグリーティングやフォトスポットも

このほか、飼育員の楽しいレクチャーを聞きながら、小さな赤ちゃん恐竜たちとのふれあいが楽しめる「ジュラシック・ワールド・ベイビー・ディノ・アドベンチャー」、ジャングルに潜む数々のミッションに挑戦する「ジュラシック・ミッション・ウォーク」、映画にも登場した球体型の乗り物「ジャイロスフィア」を再現したフォトスポットなど、様々なイベントが用意されている。

レストラン「ディスカバリー・レストラン」がリニューアル

さらに、映画『ジュラシック・パーク』に登場するビジターセンターを再現した人気レストラン「ディスカバリー・レストラン」が、新たにハンバーガーレストランとしてリニューアル。2025年3月8日(月)より順次、T-REXの迫力をビーフや黒いバンズで豪快に表現した「T-REX・バーガーセット」や、トリケラトプスの背中にハンバーガーやポテトが詰まったキッズメニュー「トリケラトプス・キッズバーガーセット」など、恐竜をイメージしたボリューム満点のメニューが多数販売される。

開催概要

「ジュラシック・ワールド・ジャーニー」

開催期間:2025年3月14日(金)〜8月31日(日)

場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(大阪府大阪市此花区桜島2-1-33) ジュラシック・パーク



