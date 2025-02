Novelbrightが3月26日、ライブ映像作品『Novelbright LIVE TOUR 2024 〜CIRCUS〜 FINAL IN 姫路城 三の丸広場』をリリースすることが発表となった。本映像作品は、2024年4月リリースのアルバム『CIRCUS』を携えて行われた全27公演ツアー<Novelbright LIVE TOUR 2024 〜CIRCUS〜>ファイナル公演を完全収録したものだ。2024年10月に行われた同ツアーファイナル<FINAL IN 姫路城 三の丸広場>は、竹中雄大の出身地である兵庫県姫路市の世界文化遺産・姫路城の天守閣をバックに自身最大規模の会場として開催したもの。

■Blu-ray & DVD『Novelbright LIVE TOUR 2024 〜CIRCUS〜 FINAL IN 姫路城 三の丸広場』



2025年3月26日発売予約リンク:https://Novelbright.lnk.to/LIVETOUR2024【Blu-ray盤(2枚組)】UMXK-1122/3 7,900円(税込)【DVD盤(3枚組)】UMBK-1338/40 6,800円(税込)▼ライブ本編曲順Magnificentフェアリーテール開幕宣言-MC-ラストシーンサクリファイス名残-MC-愛とか恋とかSensationEverywhere I GoTurn Back Time-MC-アイビーまた明日雪の音CocytusseekerEmpireMorning Lightツキミソウ-MC-Awesome LifeMissionSunny drop-MC-Walking with you流星群-ENCORE-ODYSSEY拝啓、親愛なる君へ▼特典内容●『Behind the scenes of CIRCUS tour』●『Novelbright LIVE TOUR 2024〜CIRCUS〜』at Zepp DiverCity(TOKYO)Morning Light青春旗愛とか恋とか雪の音EmpireAwesome LifeWalking with you●Blu-ray / DVD先着特典・NOVELCITY会員限定特典:サコッシュ(本体サイズ:W240✕H175mm)・セブンネットショッピング:缶バッチ(56mmサイズ)・Amazon.co.jp:ビジュアルシート・拠点店(UNIVERSAL MUSIC STORE 、TOWER RECORDS、HMV、TSUTAYAなど):マルチケース(ダブルポケットタイプ)※特典は先着で数に限りがございます。ご予約・ご購入の際は店舗/ECサイトにて特典の有無をご確認ください。※また店舗によって特典の取り扱いのない店舗もございます。※特典はお買い上げの際にお渡しいたします。