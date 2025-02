大自然のテーマパーク「ネスタリゾート神戸」は、2025年春にマウンテンバイクを体験できる新アクティビティエリアを開業します。

ネスタリゾート神戸「新マウンテンバイクエリア」

大自然のテーマパーク「ネスタリゾート神戸」は、2025年春にマウンテンバイクを体験できる新アクティビティエリアを開業。

新アクティビティエリアは、既存の「マウンテン・バギー」のエリアをリニューアルして誕生します。

全長4kmからなる大自然のコースを電動マウンテンバイクに乗って駆け抜けることができます。

さらに、凹凸(おうとつ)が連続した波状のコースをお子様用の自転車やキックバイクに乗って走破できるアクティビティも楽しめます。

小さなお子様から大人まで楽しめます。

これに伴い、2025年1月15日(水)から2025年3月19日(水)まで「マウンテン・バギー」はメンテナンスのため休止し、2025年3月20日(木)から一時再開します。

また、2025年3月31日(月)をもちまして「マウンテン・バギー」の営業は終了。

2025年秋頃にリニューアルした新たなコースを楽しめるよう準備しています。

【「ネスタリゾート神戸」の概要】

大自然の冒険テーマパーク「ネスタリゾート神戸」では、アウトドアアクティビティをはじめ、手ぶらで楽しめる本格バーベキュー、天然温泉、プール、グランピングやリゾートホテルなど、大人から子供まで一日中楽しめる多彩なプログラムを用意されています。

鳥のように空中を飛べる冒険「スカイ・イーグル」、巨大球体に入って長い斜面をドロップしていく「キャニオン・ドロップ」など、本能が揺さぶられる興奮に満ちた大自然アクティビティを楽しめます。

※アクティビティやイベントの内容は、時期や天候などにより予告なく変更される場合があります。

壮大な大自然がこんなに近くに。

車で大阪から45分、神戸から35分。

便利な直行バスも!

「ネスタリゾート神戸」には、大阪・神戸など関西主要都市から車で1時間以内で来場可能。

三ノ宮駅、大阪駅、難波駅からは便利な直行バスも利用できます。

社名 : 株式会社ネスタリゾート神戸

(英文名:NESTA RESORT KOBE Co., Ltd.)

役員 : 代表取締役 田中 淳

所在地: 〒673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894-60

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大自然のコースを駆け抜ける!ネスタリゾート神戸「新マウンテンバイクエリア」 appeared first on Dtimes.